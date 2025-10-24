Krzysztof Brejza, europoseł KO, postanowił odnieść się do publikacji portalu wPolityce.pl o tym, że prokuratorom podległym Waldemarowi Żurkowi nie udała się operacja z „zamrożeniem” pieniędzy posła PiS Michała Wosia, ponieważ ten na koncie, na które wszedł komornik, pozostawił 12 groszy. Jego wpis spotkał się z ripostą ze strony Wosia.
Widzieliście to? Radość jak w środowisku pospolitych złodziei, Woś odniósł „sukces”, bo wyczyścił konto zanim zajęła je prokuratura. Oczywiście ten ruch też podlega sankcji, pewnie o tym nie wiedział. Gangsterskie metody, bandyckie obyczaje
— napisał w serwisie X Krzysztof Brejza, europoseł KO, starając się w ten sposób uderzyć w portal wPolityce.pl, ponieważ Brejza zamieścił screenshot z tytułem tekstu naszego portalu: „Woś przechytrzył ekipę Żurka! Na zajętym przez komornika koncie zostawił… 12 groszy. ‘Waldek, tylko nie płacz proszę’”.
Przypomnijmy, że cała sprawa ma związek z absurdalnymi zarzutami wobec Michała Wosia, związanymi z przekazaniem 25 milionów zł z Funduszu Sprawiedliwości do CBA na zakup oprogramowania Pegasus, służącego do zwalczania przestępców.
Znasz się na czyszczeniu kont widzę. W ratuszu w Inowrocławiu pewnie szkolili. Gangsterskie metody, bandyckie obyczaje
— ripostował Michał Woś, poseł PiS.
