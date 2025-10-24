Odlot Zembaczyńskiego! Zobaczył 8 gwiazdek na konwencji PiS. "Nie potrafisz liczyć do pięciu, nawet w naleśnikarni nie byłeś orłem"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Witold Zembaczyński / autor: Fratria
Witold Zembaczyński / autor: Fratria

Poseł Witold Zembaczyński znów „zabłysnął”, dostrzegł bowiem na konwencji PiS swój program polityczny, czyli wulgarne 8 gwiazdek. Zamieszczając w mediach społecznościowych wątpliwe zdjęcie, napisał: „Doprawdy nie wiem o co im chodziło”. „U p. Zembaczyńskiego stabilnie” - odpowiedział mu poseł PiS Radosław Fogiel, który pokazał mu adekwatne do tej sytuacji zdjęcie.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wystartowała dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc Polska”, poświęcona przygotowaniu założeń programowych.

— RELACJA. Konwencja programowa PiS „Myśląc Polska”. Jarosław Kaczyński: Gdy jedni pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą

Poseł Witold Zembaczyński, dla którego wulgarne 8 gwiazdek od początku było programem politycznym - sam to wielokrotnie przyznawał - dostrzegł to hasło na konwencji PiS.

Doprawdy nie wiem o co im chodziło

— napisał w mediach społecznościowych Zembaczyński, który zasiada w komisji poseł Magdaleny Sroki, zajmującej się ciągle Pegasusem. Choć na zdjęciu łatwo doliczyć się 7 gwiazdek.

CZYTAJ TAKŻE: Platforma Obywatelska już w ten weekend przestanie istnieć! A co w zamian? Zembaczyński się wygadał ws. nazwy nowej partii!

Nie byłeś orłem”

Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński to jeden z największych propagatorów hasła „j…ć PiS” (tzw. ośmiu gwiazdek). To „hasło przewodnie misji politycznej” Witolda Zembaczyńskiego, z którym poseł KO „utożsamia się w stu procentach”, jak sam powiedział w maju 2023 r. w rozmowie z TVP3 Opole. Ma jednak z tym kłopot, ponieważ już nawet TVN24 pokazał jakiś czas temu reportaż, w którym zwracał uwagę, że akcją pisania i rozpowszechniania tego hasła kierowały rosyjskie służby.

Na wpis Zembaczyńskiego zareagował polityk PiS poseł Radosław Fogiel, który pokazał, jak w rzeczywistości wyglądały „światełka”, które starał się przerobić w 8 gwiazdek poseł koalicji Donalda Tuska.

U p. Zembaczyńskiego stabilnie

— napisał w mediach społecznościowych Radosław Fogiel.

Witek, jak nie potrafisz liczyć do pięciu, to już wiemy czemu nawet w naleśnikarni nie byłeś orłem

— dodał swój komentarz na X poseł Dariusz Matecki.

CZYTAJ TAKŻE:

— Zembaczyński chce zostać inkwizytorem. Wymyślił nową ustawę o komisji śledczej. Żaryn: Kolejny poziom żenady, ośmieszają Sejm

— A to dobre! Śliwka: „Osobiście podziękowałem Zembaczyńskiemu i Jaskulskiemu za ich zaangażowanie w kampanię Karola Nawrockiego”

— Zembaczyński poległ w starciu z „ruskimi gwiazdkami”. Jak próbował się tłumaczyć? „Czy Putin i Rosja to jest to samo?”

koal/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych