Poseł Witold Zembaczyński znów „zabłysnął”, dostrzegł bowiem na konwencji PiS swój program polityczny, czyli wulgarne 8 gwiazdek. Zamieszczając w mediach społecznościowych wątpliwe zdjęcie, napisał: „Doprawdy nie wiem o co im chodziło”. „U p. Zembaczyńskiego stabilnie” - odpowiedział mu poseł PiS Radosław Fogiel, który pokazał mu adekwatne do tej sytuacji zdjęcie.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wystartowała dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc Polska”, poświęcona przygotowaniu założeń programowych.
— RELACJA. Konwencja programowa PiS „Myśląc Polska”. Jarosław Kaczyński: Gdy jedni pracują ledwie na 31 proc., my ruszamy pełną parą
Poseł Witold Zembaczyński, dla którego wulgarne 8 gwiazdek od początku było programem politycznym - sam to wielokrotnie przyznawał - dostrzegł to hasło na konwencji PiS.
Doprawdy nie wiem o co im chodziło
— napisał w mediach społecznościowych Zembaczyński, który zasiada w komisji poseł Magdaleny Sroki, zajmującej się ciągle Pegasusem. Choć na zdjęciu łatwo doliczyć się 7 gwiazdek.
„Nie byłeś orłem”
Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński to jeden z największych propagatorów hasła „j…ć PiS” (tzw. ośmiu gwiazdek). To „hasło przewodnie misji politycznej” Witolda Zembaczyńskiego, z którym poseł KO „utożsamia się w stu procentach”, jak sam powiedział w maju 2023 r. w rozmowie z TVP3 Opole. Ma jednak z tym kłopot, ponieważ już nawet TVN24 pokazał jakiś czas temu reportaż, w którym zwracał uwagę, że akcją pisania i rozpowszechniania tego hasła kierowały rosyjskie służby.
Na wpis Zembaczyńskiego zareagował polityk PiS poseł Radosław Fogiel, który pokazał, jak w rzeczywistości wyglądały „światełka”, które starał się przerobić w 8 gwiazdek poseł koalicji Donalda Tuska.
U p. Zembaczyńskiego stabilnie
— napisał w mediach społecznościowych Radosław Fogiel.
Witek, jak nie potrafisz liczyć do pięciu, to już wiemy czemu nawet w naleśnikarni nie byłeś orłem
— dodał swój komentarz na X poseł Dariusz Matecki.
