”Młodzi ludzie powinni mieć szacunek do osób starszych, które mają większe doświadczenie życiowe, zawodowe, a w tym przypadku także i polityczne. Mówienie takim słownictwem, jakiego używa Sławomir Mentzen w wywiadach, świadczy o tym, że on sobie z tego sprawy nie zdaje” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 posłanka PiS Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu.
Elżbieta Witek wskazywała, na czym polegać ma trwająca od dziś do jutra konwencja programowa „Myśląc: Polska”.
Mam dziś świadomość, że jest obecnie zupełnie inaczej niż w roku 2015 i te działania, które wtedy podejmowaliśmy, jak np. uszczelnienie podatków, aby znaleźć pieniądze na program 500+, już nie wystarczą. Dziura budżetowa jest potężna. Widzimy problemy właściwie w każdym sektorze funkcjonowania państwa, wstrzymane inwestycje. Polska została złapana za lejce i zatrzymana, a świat idzie do przodu
— powiedziała Elżbieta Witek.
„To jest dopiero początek”
To nie będą już proste rozwiązania i naprawdę trzeba ruszyć głową. Stąd te ponad sto paneli, na których wystąpią nie tylko politycy, ale również specjaliści, znawcy tematów, by znaleźć dobre rozwiązania wyjścia z tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się Polska znalazła
— dodała.
Dwa lata do wyborów to naprawdę nie jest dużo. Dzisiejsza konwencja programowa to jest dopiero początek. Tutaj nie powstanie gotowy program, który przedstawimy naszym wyborcom i wszystkim obywatelom Polski i oni za dwa lata o tym zapomną, tylko to jest początek. Z tym, co zostanie wypracowane podczas tych paneli, będziemy ruszać w Polskę i dopiero na tej kanwie powstanie przedwyborczy program
— uzupełniła.
Kompleksy Tuska
Była marszałek Sejmu skomentowała też ataki premiera Donalda Tuska na Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwał „podpalaczem z Żoliborza”.
Donald Tusk ma wielki kompleks Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę, daleko mu do naszego szefa i oderwanie od polityki polskiej [kiedy był szefem Rady Europejskiej – red.] pokazuje najlepiej, że jedyne, co mu zostało, to właśnie granie na emocjach Polaków. Potrafi to robić bezwzględnie
— oceniła Witek.
Koalicja z Konfederacją?
Młodzi ludzie powinni mieć szacunek do osób starszych, które mają większe doświadczenie życiowe, zawodowe, a w tym przypadku także i polityczne. Mówienie takim słownictwem, jakie używa Sławomir Mentzen w wywiadach, świadczy o tym, że on sobie z tego sprawy nie zdaje
— podkreślała Elżbieta Witek.
Różnica wieku, dokonań i osiągnięć między Jarosławem Kaczyńskim a panem Mentzenem jest kolosalna. Trzeba by było trochę pokory
— apelowała do prezesa Nowej Nadziei.
My zrobimy wszystko, żeby tę obecną ekipę od władzy odstawić, tylko musimy wiedzieć z kim mamy do czynienia. W wielu kwestiach różnimy się z Konfederacją, w niektórych się zgadzamy, ale jeżeli znajdzie się takie pole do współpracy, to nic nie jest wykluczone. Na dziś jednak żadna partia nie rozpoczyna swego marszu do kolejnych wyborów, mówiąc, że chce zawrzeć z kimś koalicję
— wskazywała.
Jeżeli słyszymy nie od jednego polityka Konfederacji, że możliwe jest współrządzenie z PO, to mamy jakiś dysonans
— oceniła.
