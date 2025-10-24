W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wystartowała dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc Polska”, poświęcona przygotowaniu założeń programowych. „Rozpoczyna długą drogę (…) która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego już poważnego programu PiS, programu dla Polski” - wskazał na otwarcie Jarosław Kaczyński. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco relacjonujemy dla Państwa to wydarzenie!
„Nowa Polska – nowe państwo - moment konstytucyjny”
Trwa panel „Nowa Polska – nowe państwo - moment konstytucyjny”, moderowany przez prof. Przemysława Czarnka, posła PiS. Uczestnicy to: Tobiasz Bocheński (europoseł PiS), Zbigniew Bogucki (szef Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego), mec. Jerzy Kwaśniewski (prezes Ordo Iuris), była prezes TK Julia Przyłębska, poseł PiS Krzysztof Szczucki i publicysta Marek Wróbel.
Dokładnie tydzień temu obchodziliśmy rocznicę wejścia w życie konstytucji, tej uchwalonej 2 kwietnia. Ona przestała obowiązywać de facto. Została podważona przez jej twórców. Ci, którzy ją współtworzyli, a następnie pisali podręczniki na temat tej konstytucji, w wyniku jakiegoś zamachu na samych siebie, od mniej więcej 10 lat torpedują to, co wcześniej napisali. Podważają własne myśli i własne interpretacje tego, co wskazywali nam jako obowiązujące
— powiedział Przemysław Czarnek.
Obecna konstytucja nie jest konstytucją nowoczesną, na dzisiejsze czasy, bardzo trudno. Czas pokazał, że nie jest ona w stanie zagwarantować samej sobie jej wykonywania, nie jest w stanie ochronić się przed naruszeniami
— oceniła Julia Przyłębska.
Konstytucja powinna być stabilnym aktem prawnym, dającym obywatelom poczucie bezpieczeństwa, bo wiedzą, w jakim państwie żyją
— zwróciła uwagę.
„Moment konstytucyjny” to nie tylko potrzeba, ale przede wszystkim możliwość
— podkreślił z kolei Marek Wróbel.
III RP ma połamane nogi, a dokładniej - filar prawny. Władza łamie konstytucję, ale ostatecznie połamał się przecież konsensus konstytucyjny
— wskazał.
Każda konstytucja jest czymś więcej niż instytucje i tworzący je prawnicy. Ona sama w sobie zawiera pewną siatkę wartości, która następnie przekłada się na wszystkie pozostałe normy prawne
— mówił Tobiasz Bocheński.
Jesteśmy świadkami wielkiej wojny idei, w której lewica ukradła pojęcia i zmieniła ich znaczenie
— dodał.
Konstytucja de facto zaczęła nam wygasać. Organ nieużywany zanika i od dwóch lat ten organ jest nieużywany. Prawnicy nazywają tę zasadę „desuetudo” - wskutek nieużywania instytucja wymaga wskrzeszenia, a czasami napisania na nowo
— zwrócił z kolei uwagę Jerzy Andrzejewski.
„Kim są Polacy? Nasza tożsamość narodowa wobec współczesnych wyzwań kulturowych i cywilizacyjnych”
Trwa panel zatytułowany „Kim są Polacy? Nasza tożsamość narodowa wobec współczesnych wyzwań kulturowych i cywilizacyjnych”. Moderuje go Bronisław Wildstein, pisarz i publicysta. Uczestnicy: Andrzej Nowak, Wawrzyniec Rymkiewicz, Zbigniew Stawrowski
Możemy żartować, że tolerancja jest wtedy, gdy wszyscy zgadzają się z nami, ponieważ to my jesteśmy tolerancyjni. Jeśli ktoś się z nami nie zgadza, jest nietolerancyjny i należy go wyeliminować. Podobnie jest z pluralizmem. To są oczywiście żarty, ale jeśli przyjrzymy się blisko, okazuje się, że te żarty niesłychanie przystają do rzeczywistości
— ocenił Wildstein.
Najpierw musimy zrobić wszystko, żeby uratować demos, tzn. żeby byli ludzie, którzy potem mogą dzięki wychowaniu, otoczeniu przestrzeni publicznej tymi znakami pamięci, stać się Polakami
— podkreślił prof. Nowak.
Są dwie rzeczy optymistyczne w charakterze narodowym Polaków. To jest metafizyka polska, polski stosunek do natury. I polska anarchia. (…) Stosunek do natury to przekonanie, że świat jest dobry, natura jest dobra i jest dziełem dobrego Boga
— mówił prof. Rymkiewicz.
Polacy są wspólnotą zupełnie inną niż Prusacy, inną niż Niemcy. Wspólnotą, która sama się organizuje i jest bardzo nieufna wobec biurokracji państwowej. To bardzo ważna cecha Polaków
— kontynuował.
My, Polacy, jesteśmy narodem bardzo mocno zakorzenionym w chrześcijaństwie. Nie sposób wyobrazić sobie naszego narodu bez chrześcijaństwa. To jest także podejście do świata, który przyjmuje wszystko, co dobre, prawdziwe i piękne
— powiedział prof. Stawrowski.
Demokracja musi być republikańska. Inaczej bardzo łatwo przerodzi się w pełzający albo jawny totalitaryzm
— podkreślił.
Wystąpienie prezesa PiS, otwierające konwencję
Jestem ogromnie zaszczycony tym, że mogę dzisiaj oficjalnie otworzyć nasza konferencję programową, która rozpoczyna długą drogę jak sądzę, bo wydarzenia mogą biec różnie, i drogę, która powinna zakończyć się finałem w postaci kolejnego już poważnego programu PiS-u, programu dla Polski. To jest dzisiaj zadanie szczególnie trudne, dlatego że mamy w tym momencie generalny kryzys naszego państwa
— mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Bardzo się cieszę z tego, że to dzisiejsze spotkanie jest tak bogate. Nasi prowadzący to spotkanie już to zapowiadali
— zaznaczył prezes PiS.
Problemów będzie tutaj bardzo, bardzo wiele, ale jest wobec tego pytanie, jak to uporządkować, bo przecież program musi być dokumentem uporządkowanym wedle jakichś zasad. Wobec tego staje pytanie o te zasady. Sadzę, że można tutaj zastosować trzy różne kryteria. Pierwsze z nich to oczywiste kryterium, my nie pracujemy nad dokumentem naukowym opisującym sytuację w kraju, tylko pracujemy nad programem politycznym, który ma być realizowany, ale przedtem oddziaływać na świadomość społeczną, na decyzje wyborcze, nie ma w tym nic złego, o ile te zasady i ta praktyka, o której była tutaj mowa, będą rzeczywiście stosowane, bo jeżeli to nie jest stosowane, no to wtedy mamy taki ustrój jeszcze nie nazwany, można go nazwać manipulacyjnym. Wtedy ta cała gra wokół wyborów zmienia się z aktu demokratycznyego w kat manipulacji. Tę praktyke znamy doskonale z tego, co dzieje się i działo w naszym kraju. Mamy do czynienia z czymś, co jest pustym teatrem
— powiedział Jarosław Kaczyński.
Kryterium drugie można nazwać prakselogicznym, to znaczy odnosi się ono do związków przyczynowych między różnymi dziedzinami naszego życia
— podkreślił lider PiS.
Jest jeszcze kryterium, które nazywam generalnym, to jest sprawa naszej przyszłości, sprawa zasadniczego wyboru, który już w polityce światowej został zarysowany. (…) Warto wziąć pod uwagę przemówienie najpotężniejszego człowieka na świecie Donalda Trumpa
— zaznaczył.
Są trzy tematy, które prawie zawsze są na czele - pierwsze lub drugie miejsce zawsze zajmuje służba zdrowia albo bezpieczeństwo. (…) tym trzecim tematem są sprawy gospodarcze, ale widziane poprzez dochody indywidualne. Te trzy tematy muszą być w tym programie wyeksponowane, bo bardzo interesują społeczeństwo, dotyczą jego rzeczywistych interesów i związku z tym muszą być ważne dla tych wszystkich, którzy mają ambicje przejęcia sterów państwa i mają ambicję, by tym państwem dobrze, uczciwie, we właściwym kierunku kierować
— mówił prezes PiS.
Świętym obowiązkiem nas wszystkich jest przygotowanie takiego programu, którego realizacja spowoduje, iż obywatele będą się czuli bezpieczniejsi niż czują się dzisiaj we wszystkich sprawach, na wszystkich poziomach. Jestem przekonany, że taki program nie tylko można napisać, ale co dużo ważniejsze, także zrealizować
— powiedział Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS nawiązał do propozycji Donalda Trumpa.
Jest propozycja zorganizowania państw demokratycznych w wymiarze światowym w ten sposób, by była to swego rodzaju, to jest moje określenie, demokracja zbrojna. Każde z tych państw musi wydawać co najmniej 5 proc. PKB na obronę, to jest sporo. (…) To jest propozycja, która jest nową, szerszą, potężniejszą propozycja Pax Americana. Czego oni od nas nie chcą, chociaż bywają trudni? Nie chcą nam zabierać państwa. Niemcy chcą nam zabrać państwo, Francuzi razem z nimi, nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego, a Amerykanie nie, jest wyraźne podkreślenie, że państwa mają być suwerenne. (…) Ta koncepcja nie ma zlikwidować UE, tylko ją bardzo wyraźnie zreformować w stronę powrotu do suwerenności państw, ja przynajmniej sądzę, że warto tę sprawę przedyskutować. Przede wszystkim warto podjąć próby, żeby w tym kierunku zacząć iść
— mówił prezes PiS.
Jeżeli podejmiemy wszystkie te problemy, także te generalne, to będzie to pierwszy krok w stronę czegoś bardzo, bardzo ważnego. Dlatego chciałbym Państwa zachęcić do tego, by uczestniczyć w tych dyskusjach i czynić wszystko, by wszystko, co przychodzi do głowy, oczywiście jeżeli jest rozsądne, bo mamy wielu panów, którzy ogłaszają, że wszystko wiedzą, na przykład dla pana Joński prof. Gliński i dajmy na to premier Morawiecki to jest to samo, prezentują ten sam poziom, a oni wszystko wiedzą. Obawiajmy się tego rodzaju ludzi, natomiast na tych salach uczyńmy jak największy wysiłek
— powiedział Jarosław Kaczyński.
Jarosław Kaczyński na X: Początek procesu tworzenia naszego programu
Podczas gdy jedni zajmują się sami sobą, w(y)prowadzając sztandary, a przy tym pracują ledwie na 31 proc, my ruszamy pełną parą z Konwencją „Myśląc Polska”. Szeroka dyskusja fachowców, ekspertów, polityków i obywateli. To początek procesu tworzenia naszego programu. Trzeba mieć plan. Trzeba mieć cel. Bez celu nie ma zwycięstwa, a bez planu nie ma rządzenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do Katowic. Wspólnie budujmy rozwój, nowoczesność i pomyślność Polski
— napisał na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Dwa dni konwencji!
Pierwszym punktem - przewidzianym na godzinę 10 - jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; po nim przewidziano łącznie 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia.
W trakcie dwudniowej konwencji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zaplanowano łącznie: jedną sesję plenarną, 17 głównych sesji i 114 paneli specjalistycznych, dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, zdrowia, sportu, prawa, mediów, gospodarki i energetyki. Wezmą w nich udział m.in. politycy PiS oraz związani z tą formacją eksperci, a także szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker i prezydenccy ministrowie: Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz oraz Adam Andruszkiewicz.
Wśród uczestników paneli pojawią się także m.in. prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski czy były kandydat na prezydenta Artur Bartoszewicz.
Za poszczególne sesje odpowiadają czołowi politycy PiS: były premier, wiceprezes Mateusz Morawiecki za tę dotyczącą finansów, b. szef MON, przewodniczący klubu PiS, Mariusz Błaszczak - za sesję poświęconą bezpieczeństwu. Wiceprezes PiS i byłej premier Beacie Szydło przypadła sesja dotycząca polityki społecznej.
Konwencję ma zakończyć wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego zaplanowane na jutro na godz. 19.
