TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Karczewski apeluje do Tuska: "Panie Donaldzie, zmień pan ten język, bo on jest nie do zaakceptowania"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: wPolsce24
autor: wPolsce24

Jestem w stanie wyobrazić sobie koalicję Mentzena z Tuskiem po tym, jak obserwowałem zachowanie pana Mentzena z czasie kampanii, ale i przed kampanią. (…) Musimy być w życiu elastyczni, więc pan Mentzen będzie musiał się z wielu swoich pomysłów wycofać i jeśli się wycofa, to my z nim zrobimy koalicję” - powiedział Stanisław Karczewski na antenie Telewizji wPolsce24, senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu.

My jesteśmy przygotowani”

Karczewski był gościem programu „Rozmowa Wikły”, który wyjątkowo nadawany był z Katowic, gdzie rozpoczyna się dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z Marcinem Wikło pytany był o to, jaki cel ma organizacja tej konwencji.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dziś zaczyna się konwencja programowa PiS! Prof. Gliński: Ma służyć przygotowywaniu programu politycznego na kolejne wybory

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych