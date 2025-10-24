Na konwencji programowej PiS, która rozpocznie się w piątek w Katowicach, prezes partii Jarosław Kaczyński raczej nie „namaści” nikogo na premiera teoretycznego rządu PiS – powiedział PAP przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński. Dodał, że konwencja służy przygotowywaniu programu politycznego na kolejne wybory.
B. wicepremier, b. minister kultury, poseł PiS Piotr Gliński, przewodniczący rady programowej PiS, który wielokrotnie współtworzył projekty programowe ugrupowania, przekazał w rozmowie z PAP, że podczas dwudniowej konwencji pod hasłem „Myśląc: Polska”, która potrwa od piątku do soboty w Katowicach, odbędą się łącznie 132 panele dyskusyjne – jedna sesja plenarna, 17 sesji głównych i 114 paneli specjalistycznych.
Jak dodał, łącznie weźmie w nich udział ponad 600 osób, w tym politycy PiS i eksperci związani z partią czy środowiskami prawicowymi. Według polityka będzie też kilka tysięcy uczestników. Źródło PAP związane z partią przekazało, że koszt konwencji to 1 mln–1,5 mln zł.
Gliński, nawiązując do konwencji programowych PiS z 2015 i 2019 r., podkreślił, że tegoroczna konwencja również przybierze formułę debaty na tematy z obszaru zainteresowań PiS.
Oprócz tematów specjalistycznych i resortowych, jak sesja mieszkaniowa, sesja poświęcona zdrowiu, obronności, finansom, mamy też przekrojowe sesje, które dotyczą wartości, jak wolność, wspólnota, aspiracje
— wymienił.
Przypomniał, że to podczas konwencji w 2015 r. PiS przedstawiło najważniejsze dla siebie projekty, m.in. program 500+, budowę CPK czy plan na zmniejszenie luki VAT. Po czym, jak dodał, PiS wygrało wybory. Pytany, czy i w tym roku partia zaproponuje podobne w rozmachu inicjatywy, Gliński przyznał, że nie ma jeszcze gotowego programu politycznego na wybory parlamentarne w 2027 r. Jak podkreślił, konwencja stanowi etap przygotowywania programu.
Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał PAP, że konwencja stanowi otwarcie dyskusji programowej, która będzie toczyła się w PiS przez kolejne miesiące. Jak dodał, wydarzenie ma służyć m.in. zdiagnozowaniu problemów i wyzwań.
Według Glińskiego, można się spodziewać, że wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który będzie otwierał i zamykał konwencję, będą miały swoją wagę polityczną.
Na konwencji programowej prezes raczej nikogo nie będzie namaszczał na premiera (teoretycznego rządu PiS – PAP), ale pan prezes jest oczywiście wolny w swoich wypowiedziach
— zaznaczył polityk.
Podczas manifestacji PiS w Warszawie na początku października w czasie przedstawiania obecnych na scenie b. premierów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego oraz b. wicepremiera Mariusza Błaszczak Kaczyński o b. ministrze edukacji Przemysławie Czarnku powiedział, że „nie był jak dotąd premierem, ale pewnie będzie”.
Gliński zaznaczył, że charakter wystąpień Kaczyńskiego na konwencji będzie programowy.
Prezes raczej będzie mówił o logice funkcjonowania programów merytorycznych w polityce, o wiarygodności programowej PiS i o tym, co jest dla Polaków najważniejsze w obecnej sytuacji
— dodał polityk PiS.
Według niego, wszystkie 17 głównych sesji są „niebywale ważne - tylko z różnego punktu widzenia”. Jak zaznaczył, łącznie trzy sesje, jedno wydarzenie specjalne i wiele paneli będą poświęcone tematom dotyczącym obronności, skupiającym się m.in. na podkreśleniu znaczenia amerykańskiego wsparcia wojskowego w Polsce czy na nowoczesnych technologiach wojskowych.
Jak wynika z agendy wydarzenia, za sesję dotyczącą finansów odpowiedzialny jest b. premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, główną sesją dotyczącą bezpieczeństwa zajmuje się b. szef MON i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, a sesja ws. polityki społecznej przypadła b. premier, wiceprezes PiS Beacie Szydło. Gliński zaznaczył, że wbrew pierwotnym założeniom b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pojawi się jednak na głównej sesji o wymiarze sprawiedliwości. Jak mówił, początkowo Ziobro nie miał brać w niej udziału najprawdopodobniej ze względów zdrowotnych.
Gliński zaznaczył, że pojawiło się także oczekiwanie ze strony partii i środowisk okołopartyjnych, by stworzyć sesję dotyczącą dyskusji nt. nowej konstytucji zorganizowaną przez b. ministra edukacji Przemysława Czarnka. Zwrócił uwagę na udział w sesji szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, który będzie reprezentował stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego.
Polityk przekazał, że wiele osób związanych z prezydentem wyraziło gotowość do wzięcia udziału w konwencji i – jak dodał – spotkał się w tej sprawie z Nawrockim. Wskazał, że jeden z paneli specjalistycznych dotyczy kierunków prezydentury Nawrockiego.
Tam, gdzie będziemy debatować o Polsce, powinni być przedstawiciele prezydenta
— podkreślił. Oprócz Boguckiego w wydarzeniu wezmą też udział m.in. szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker i prezydenccy ministrowie: Marcin Przydacz, Adam Andruszkiewicz czy doradca prof. Andrzej Nowak.
Dopytywany, czy podczas konwencji będzie lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz, który w ostatnim czasie pojawiał się na wydarzeniach partii, Gliński odparł, że Bąkiewicz jest „bardziej znany z działalności politycznej i społecznej niż ściśle programowej”.
Jeżeli pan Robert Bąkiewicz się pojawi, to nie będzie głównym elementem konwencji programowej, bo jest znany z innych działań i z innego typu funkcjonowania w życiu publicznym
— dodał.
Jak mówił Gliński, kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, głównie think tanków i wydawnictw, będzie miało swoje stoiska na konwencji, w tym m.in. kluby „Gazety Polskiej”. Bochenek podkreślił, że swój udział w konwencji potwierdzili polscy i zagraniczni fachowcy, eksperci, m.in.: byli ministrowie obrony państw Bałtyckich, przedstawiciele władz litewskich, profesorowie prawa, eksperci medyczni czy dziennikarze.
Wydarzenie jest otwarte dla każdego. Nie są konieczne wcześniejsze zapisy
— dodał.
Gliński poinformował, że po zakończeniu konwencji można się spodziewać, że kierownictwo partii powoła zespół programowy, który rozpocznie pracę nad programem PiS na kolejne wybory parlamentarne – m.in. w oparciu o wnioski z konwencji i przyszłą sytuację w polskiej i zagranicznej geopolityce. Jak mówił dla PAP w lipcu, jest możliwe, że program zostanie ukończony do końca b.r., ale będzie to zależało od dynamiki sytuacji politycznej.
