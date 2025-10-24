WIDEO

TVN24 przedstawił działaczkę Fundacji jako pracownicę posła Polski 2050. Kobietę przeprosił... polityk z partii Szymona Hołowni

autor: Fratria/X

Reporter TVN24 udał się przed biuro poselskie polityka Polski 2050 Kamila Wnuka w Zawierciu. W materiale TVN24 przedstawiono kobietę działającą w mieszczącej się obok Fundacji jako… pracownicę biura posła. W tej sytuacji z kwiatami i przeprosinami do kobiety udał się nie reporter TVN24, ale… poseł Polski 2050.

Dzisiaj przeprosiłem Panią, która została przedstawiona w TVN24 jako pracownik mojego biura, będąc pracowniczką sąsiadującej Fundacji. Czekaliśmy na sprostowanie miesiąc i się nie doczekaliśmy… dlatego ja przeprosiłem ją za media. #stopfakenewsom

— poinformował na platformie X Kamil Wnuk, poseł Polski 2050.

Chciałem przeprosić Fundację, pracownicę Fundacji, której wizerunek został wykorzystany w imieniu swoim, ale także w imieniu TVN-u, który także powinien to zrobić

— powiedział z kolei Wnuk w załączonym do wpisu nagraniu.

