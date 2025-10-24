Poseł PiS Michał Woś przechytrzył neo-prokuraturę, która próbowała zablokować jego pieniądze na koncie w związku z toczącą się sprawą dotyczącą zakupu oprogramowania Pegasus dla CBA. Polityk PiS zostawił ekipie Waldemara Żurka na koncie… 12 groszy. Mec. Roman Giertych, poseł KO, postanowił zaatakować za to polityka PiS. Doczekał się riposty.
Panie Woś słyszałem, że Pan się pochwalił, że wyczyścił konto przed zajęciem prokuratury i zostawił tam tylko 12 groszy. Sprytny z Pana koleś. A słyszał Pan kiedyś o art. 300 ust. 2 kodeksu karnego? Widać, że nie. Warto poczytać
— napisał na platformie X mec. Roman Giertych, sugerując, że polityk może odpowiedzieć za ukrywanie swojego majątku przed neo-prokuraturą.
Panie Giertych, poratuje pan numerem do Foki, ten z Polnordu, kojarzy pan kierowcę. Słyszałem, że na czyszczeniu kont się świetnie znacie.
— ripostował Michał Woś, nawiązując do sprawy Polnordu, w której zarzuty ma były współpracownik Giertycha dotyczące prania brudnych pieniędzy, przywłaszczenia mienia wielkiej wartości i nadużycia zaufania.
