Platforma Obywatelska na platformie X pochwaliła się tym, że jej szef, premier Donald Tusk, uczestniczy w Brukseli w szczycie Europejskiej Partii Ludowej. Do nagrania zamieszczonego do wpisu dołączyła podkład muzyczny - fragment utworu Avangard zespołu Lonown. W treści piosenki pojawiają się wulgaryzmy.
Co ku…, ku…, ku…
— to wulgarny fragment z początku utworu Avangard, którego fragmentu PO postanowiła użyć jako podkład do swojego wideo z wizyty Tuska w Brukseli.
Dacie wiarę, że PO dała ścieżkę dźwiękową do tego filmu z Premierem Donaldem Tuskiem Avangard (Slowed)? Utwór, który taki ma tekst?
— zapytał Michał Dworczyk, europoseł PiS, załączając tekst wspomnianego utworu.
Tak – PO serio wstawiła filmik z wizyty Donalda Tuska w Brukseli z takim podkładem muzycznym
— zwrócił uwagę na całą sytuację Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743930-co-kur-dziwny-podklad-muzyczny-po-do-wideo-z-tuskiem
