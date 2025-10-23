WIDEO

"Co kur..., kur..., kur...?". PO dała utwór z wulgaryzmami jako podkład muzyczny do wideo z Tuskiem. Jabłoński: Platforma serio to zrobiła

  • Polityka
  • opublikowano:
Platforma Obywatelska na platformie X pochwaliła się tym, że jej szef, premier Donald Tusk, uczestniczy w Brukseli w szczycie Europejskiej Partii Ludowej. Do nagrania zamieszczonego do wpisu dołączyła podkład muzyczny - fragment utworu Avangard zespołu Lonown. W treści piosenki pojawiają się wulgaryzmy.

Co ku…, ku…, ku…

— to wulgarny fragment z początku utworu Avangard, którego fragmentu PO postanowiła użyć jako podkład do swojego wideo z wizyty Tuska w Brukseli.

Dacie wiarę, że PO dała ścieżkę dźwiękową do tego filmu z Premierem Donaldem Tuskiem Avangard (Slowed)? Utwór, który taki ma tekst?

— zapytał Michał Dworczyk, europoseł PiS, załączając tekst wspomnianego utworu.

Tak – PO serio wstawiła filmik z wizyty Donalda Tuska w Brukseli z takim podkładem muzycznym

— zwrócił uwagę na całą sytuację Paweł Jabłoński, poseł PiS.

tkwl/X

