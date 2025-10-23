W piątek i sobotę w Katowicach odbędzie się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie rozpocznie wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; po nim przewidziano łącznie 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Wstęp jest wolny dla każdego!
Konwencja odbędzie się pod hasłem „Myśląc: Polska”; podobne konwencje tego ugrupowania odbywały się także w 2015 i 2019 r. – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi. B. wicepremier, b. minister kultury, przewodniczący rady programowej PiS Piotr Gliński przekazał w rozmowie z PAP, że w tegorocznych wydarzeniach ma wziąć udział ponad 600 panelistów i kilka tysięcy uczestników.
W trakcie dwudniowej konwencji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zaplanowano łącznie: jedną sesję plenarną, 17 głównych sesji i 114 paneli specjalistycznych, dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, zdrowia, sportu, prawa, mediów, gospodarki i energetyki. Wezmą w nich udział m.in. politycy PiS oraz związani z tą formacją eksperci, a także szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker i prezydenccy ministrowie: Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz oraz Adam Andruszkiewicz. Wśród uczestników paneli pojawią się także m.in. prezes Instytutu Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski czy były kandydat na prezydenta Artur Bartoszewicz.
Jak podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński we wstępie do programu konwencji, program polityczny na kolejne wybory ma poprowadzić PiS „ku odsunięciu od władzy Donalda Tuska i przejęciu odpowiedzialności za Polskę”. Gliński podkreślił, że PiS nie ma jeszcze gotowego programu politycznego, a konwencja stanowi etap jego przygotowywania. Poinformował, że w tworzeniu wydarzenia – oprócz niego – brali udział także skarbnik warszawskich struktur PiS Tomasz Herbich oraz działaczka młodzieżówki PiS zajmująca się sprawami międzynarodowymi Małgorzata Żuk.
Konwencję rozpocznie zaplanowane na godz. 10 wystąpienie programowe prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; tego samego dnia wieczorem ma odbyć się sesja plenarna „Wschodnia flanka NATO – wyzwania”, z udziałem m.in. byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.
W programie wśród głównych sesji można znaleźć m.in. panel poświęcony tworzeniu nowej konstytucji z udziałem m.in. b. prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, sesję nt. wyzwań związanych z Zielonym Ładem, migracją, nowym budżetem UE, panel o zmianach geopolitycznych, sesję związaną z polityką mieszkaniową, panel dotyczący bezpieczeństwa i Wojska Polskiego czy sesję poświęconą gospodarce i energii.
Panele specjalistyczne
Z kolei panele specjalistyczne będą dotyczyć m.in. polskiej diaspory, ropy, paliw i gazu jako filarów rozwoju gospodarczego, Centralnego Portu Komunikacyjnego, odporności na naturalne kataklizmy, porządku cyfrowego UE, transformacji górnictwa, konserwatywnego feminizmu czy bezpieczeństwa kobiet wobec nielegalnej migracji. Program zakłada zakończenie paneli o godz. 22.15.
Główne sobotnie wydarzenia rozpoczną się o godz. 9 sesją dotyczącą suwerennego rolnictwa. Jak wynika z sobotniego programu, b. premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki, jest odpowiedzialny za sesję dot. finansów publicznych, a b. premier, wiceprezes PiS Beacie Szydło przypadła sesja ws. polityki społecznej. Tego dnia odbędą się także m.in. dwie sesje poświęcone aspiracjom, zarówno skoncentrowane na nowych technologiach, jak i rozwoju gospodarczym, sesja dotycząca kultury i polityki historycznej, sesja o wymiarze sprawiedliwości czy sesja nt. priorytetów dla ochrony zdrowia.
Wśród paneli specjalistycznych przewidziano dyskusje nt. m.in. reformy mediów publicznych, chrystianofobii, ustawy antymigracyjnej, reformy służby zagranicznej, ochrony polskich dzieci czy zdrowia psychicznego, wyzwań prezydentury Karola Nawrockiego czy roli Narodowego Banku Polskiego. Konwencję ma zakończyć wystąpienie Kaczyńskiego zaplanowane na godz. 19.
tkwl/PAP/X
