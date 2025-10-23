Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, jest ścigany przez prokuraturę w sprawie przekazania 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup przez CBA systemu Pegasus, służącego do ścigania przestępców. Jeden z neo-prokuratorów zdecydował - poza aktem oskarżenia - uderzyć w Wosia… postanowieniem o poręczeniu w wysokości 200 tys. zł, zajęciem konta, auta i hipoteki na dom. Komornik miał zająć politykowi na koncie… 25 milionów złotych, czyli kwotę przekazaną z FS do CBA na zakup Pegasusa. Woś przechytrzył jednak neo-prokuraturę - zostawił na swoim koncie… 12 groszy.
Widzieliście kiedyś 25 000 000 zł na koncie? Tylko, że na minusie… drobny szczegół
— napisał na platformie x Michał Woś, załączając zrzuty z ekranu pokazujące sytuację na jego koncie bankowym.
Zdążyłem Żurkowi zostawić 12 groszy. Waldek, tylko nie płacz proszę
— dodał Woś, nawiązując do słynnej piosenki Kazika Staszewskiego.
