Prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi „dość”! Bogdan Święczkowski stwierdził, że wpis Donalda Tuska na jego temat jest „kłamliwy” i „niegodny szefa rządu”. „Planuję wystąpić z pozwem o naruszenie dóbr osobistych” - zapowiedział.

Donald Tusk kontynuuje swoją grę z kłamliwą narracją o „podsłuchiwaniu” jego rodziny. Choć prokuratura nielegalnie przejęta przez rząd poinformowała wczoraj, że z dotychczas zgromadzonych materiałów wynika, iż wobec córki premiera nie użyto Pegasusa, ten idzie w zaparte. Teraz na celownik wziął prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

To on miał interesować się podsłuchanymi rozmowami moich najbliższych. Zaufany prokurator PiS Bogdan Święczkowski w nagrodę został prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Możliwe tylko w państwie Kaczyńskiego i Dudy

— napisał szef rządu w serwisie X, publikując przy tym zdjęcie Święczkowskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ: Minister swoje, neo-PK swoje, a Tusk swoje. Manipuluje ws. Pegasusa i atakuje prezesa TK! „Możliwe tylko w państwie Kaczyńskiego i Dudy”

Będzie pozew?

Szybko nadeszła odpowiedź ze strony prezesa Trybunału!

W związku z kłamliwą i niegodną szefa rządu wypowiedzią Donalda Tuska na mój temat planuję wystąpić z pozwem o naruszenie dóbr osobistych

— ogłosił w oświadczeniu prezesa TK.

Przypisywanie mi zainteresowania podsłuchiwaniem Rodziny jest perfidnym kłamstwem i cynicznym graniem na emocjach. Oprócz tego, że obraża mnie, jest uwłaczające dla instrumentalnie potraktowanej Rodziny Donalda Tuska, której z tego powodu współczuję

— dodał Bogdan Święczkowski, zacytowany w komunikacie na profilu TK w mediach społecznościowych.

