Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się m.in. do bulwersujących działań neo-prokuratury, wymierzonych w Michała Wosia. Politykowi PiS zajęto konto, auto i hipotekę na dom, a wszystko to w związku ze sprawą zakupu systemu Pegasus. „Mamy do czynienia nie z wymiarem sprawiedliwości, tylko bezmiarem niesprawiedliwości. Pamiętam wystąpienie ministra Wosia w Sejmie przed uchyleniem immunitetu i on w ciągu 15 minut starł w pył, proch i wyrzucił argumentację, którą przedstawiała prokuratura” - mówił Zbigniew Bogucki.
Gość programu „Bez pardonu” (wPolsce24), prowadzonego przez red. Annę Pawelec i red. Wojciecha Biedronia, zwracał uwagę na absurdalność ścigania Michała Wosia przez prokuraturę.
Zarzut zasadza się na tym, że minister Woś, dzisiejszy poseł, przekazał publiczne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na zakup dla publicznej agencji, czyli CBA, oprogramowania, które ma nas chronić w trudnym czasie przed najcięższymi przestępstwami, także zagrażającymi bezpieczeństwu państwa. Na czym polega ten zarzut? Na tym, że nie mógł tych środków przekazać, dlatego że CBA jest finansowane tylko i wyłącznie z budżetu państwa. Gdyby pójść tą argumentacją, to polska Policja, Straż Pożarna, Służba Więzienna, nie mogłyby dokonywać zakupu sprzętu, przeprowadzać innych akcji na przykład ze środków norweskich, środków UE, bo to nie środki budżetowe, a to robi. A tutaj mamy fundusz budżetowy, środki budżetowe do budżetu, złamany grosz nie wpada w niepowołane ręce, nie idzie do ministra Wosia
— zaznaczył Zbigniew Bogucki.
Chodzi tylko o represje, o to, że wiedzą, że w tej sprawie nawet najbardziej rozgrzany sędzia nie byłby w stanie zastosować tymczasowego aresztowania, bo nie ma ku temu podstaw (…). Prokurator stosuje środki o charakterze tzw. wolnościowym, ale tak, żeby dopiec, dołożyć, sparaliżować życie
— zaznaczył szef KPRP.
Jestem o tym absolutnie przekonany, mówię to z całą odpowiedzialnością - w tym procesie nastąpi uniewinnienie. Nie mówię tego, by wywierać presję na sąd, tylko znam tę sprawę, argumentację ministra Wosia i ta sprawa jest wyjątkowo czysta
— stwierdził Bogucki.
„To jest wyjątkowo ohydne stwierdzenie”
Szef KPRP odniósł się w programie też do wpisu Donalda Tuska na X, w którym zaatakował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go „podpalaczem z Żoliborza” i oskarżając PiS o rzekome podsłuchiwanie przy użyciu Pegasusa jego żony i córki. Nawet neo-Prokuratura Krajowa już zdementowała te rewelacje Tuska, zaznaczając, że wobec córki obecnego premiera Pegasus nie był bezpośrednio stosowany, a o podsłuchiwaniu żony Tuska prokuratura nic nie wspomniała. Bogucki nie zostawił suchej nitki na Tusku za jego wpis.
To jest wyjątkowo ohydne stwierdzenie. Człowiek, który od wielu lat podpala polską scenę polityczną, który po porażce z prezydentem Lechem Kaczyńskim postanowił uruchomić przemysł pogardy, człowiek, który mógłby być wzorcem kłamstwa, odwraca rzeczywistość. Potrafi znakomicie manipulować, rozgrywać, natomiast w ostatnich czasach nie wszystko mu się na szczęście udaje, czego świadectwem są chociażby wygrane wybory prezydenckie, kiedy mieli wszystko, pieniądze, kartel medialny, pomoc zza granicy legalną, nielegalną. Przegrali, bo Polacy okazali się mądrzejsi, nie dali się nabrać na te wszystkie matactwa, kłamstwa
— zaznaczył Bogucki.
