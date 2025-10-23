Krzysztofa Kontka, który niedawno brylował w liberalno-lewicowych mediach w sprawie rzekomo sfałszowanych wyborów, rozwścieczył artykuł Marzeny Nykiel, redaktor naczelnej portalu wPolityce.pl na temat kontrowersji wokół wyników XIX Konkursu Chopinowskiego. Kontek zamieścił wpis pełen obrzydliwych, wulgarnych wyzwisk pod adresem naszej redaktor naczelnej. Hejterskie wpisy Kontka skomentowała Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego. „Z zażenowaniem przeczytałam obraźliwy komentarz zamieszczony przez Pana Krzysztofa Kontka na portalu X” - napisała na platformie X, zwracając się do Marzeny Nykiel i dziennikarzy wPolityce.pl. Przypomniała, że sama również od lat doświadcza ataków. „Mówię głośno NIE dla hejtu naruszającego godność i dobre imię. Szacunek i podziękowanie za Państwa rzetelną, pełną wrażliwości i oddania pracę dziennikarską” - podsumowała.
Kontek, który - jak zauważa „Gazeta Wyborcza” - „zajmuje się systemami głosowania zapewniającymi uczciwe wybory, głównie w konkursach muzycznych”, sam brylował na łamach tego dziennika w rozmowach dotyczących XIX Konkursu Chopinowskiego, zaatakował Marzenę Nykiel za tekst zatytułowany „Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który ‘wyliczył’, że wybory sfałszowano”. Spec od jednostronnego „algorytmu” wyborczego zarzucił redaktor Nykiel „kłamstwo”, choć najwyraźniej nie zrozumiał tekstu, do którego się odnosił. O ile „odniesieniem się” można nazwać tak wulgarny i agresywny wpis, jak te, które kierował pod adresem autorki.
Pan Kontek nie zdołał przeczytać mojego tekstu ze zrozumieniem. Dzięki temu dowiedzieliśmy, jak wielką klasę ma człowiek, który współpracował z NIFC przy opracowaniu nowego systemu oceniania pianistów na Konkursie Chopinowskim
— napisała redaktor naczelna wPolityce.pl, załączając omawiany wpis Kontka.
CZYTAJ WIĘCEJ: Marzena Nykiel: Burza wokół wyników Konkursu Chopinowskiego. Błąd systemu? Opracował go dr Kontek. Ten, który „wyliczył”, że wybory sfałszowano
B. prezes TK: NIE dla hejtu
Ten najnowszy przykład hejtu i agresji polityków, „autorytetów” i zwolenników koalicji 13 grudnia (którzy jeszcze niedawno rozdzierali szaty nad „podzieloną Polską” i „polityką nienawiści” uprawianą w ich ocenie przez PiS) wobec dziennikarzy niezależnych, konserwatywnych mediów, jest wciąż szeroko komentowany w sieci. Głos zabrała także Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Szanowna Pani Redaktor Marzena Nykiel, Szanowni Państwo dziennikarze portalu wPolityce, z zażenowaniem przeczytałam obraźliwy komentarz zamieszczony przez Pana Krzysztofa Kontka na portalu X. Ponieważ od lat jestem obiektem bezprecedensowego hejtu znam emocje jakie towarzyszą lekturze agresywnych pełnych nienawiści obraźliwych tekstów. Nie możemy przechodzić obojętnie obok takich negatywnych zjawisk społecznych. Dlatego mówię głośno NIE dla hejtu naruszającego godność i dobre imię. Szacunek i podziękowanie za Państwa rzetelną, pełną wrażliwości i oddania pracę dziennikarską
— napisała.
CZYTAJ TAKŻE:
-Hejt na Kasię Nawrocką. Prezes Przyłębska: To rodzina, której zaufali Polacy. Uszanujmy ich wybór. Dajmy szansę. Bez złości gniewu i agresji
-Dr Kontek nie jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej. Rzecznik uczelni przekazał mediom oficjalne stanowisko
-I co jeszcze? Dr Kontek opracował algorytm, który ma szukać „anomalii wyborczych”. Przyznał jednak, że badał sprawę jednostronnie
aja/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743917-byla-prezes-tk-w-obronie-redaktor-marzeny-nykiel
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.