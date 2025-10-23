W Kanale Zero miała miejsce debata na temat związków partnerskich. Bart Staszewski, działacz LGBT, wprost sprzeciwił się organizacji referendum w sprawie wprowadzenia w Polsce związków partnerskich. „Osobiście nie chciałbym, żeby ktoś o moim życiu decydował w takim sensie, że wszyscy pójdą na ulicę i teraz sobie zagłosujemy, czy osoby LGBT mają równe prawa, czy nie” - stwierdził Staszewski. „Jeżeli jesteśmy w mniejszości, no to demokracja nie działa w ten sposób, że narzucamy swoją wizję większości” zareagował na słowa Staszewskiego prowadzący program Tomasz Wolny.
Osobiście nie chciałbym, żeby ktoś o moim życiu decydował w takim sensie, że wszyscy pójdą na ulicę i teraz sobie zagłosujemy, czy osoby LGBT mają równe prawa, czy nie. Ja bym wolał, żeby to była pewna mądrość
— mówił Bart Staszewski, sprzeciwiając się organizacji referendum w sprawie związków partnerskich.
Ja też bym tak nie chciał, żeby ktoś decydował o mnie wbrew mojej woli. Natomiast jeżeli wszyscy umówiliśmy się na pewnego rodzaju system zwany demokracją, który ma swoje, jak doskonale wiemy, plusy i minusy, no to cytując klasyka: „Wystarczy rzeczywiście przekonać większość głosujących do swoich racji i wtedy mamy szansę na realizację swojego postulatu”. Jeżeli jesteśmy w mniejszości, no to demokracja nie działa w ten sposób, że narzucamy swoją wizję większości. No tak nie działa demokracja
— zareagował na słowa Staszewskiego Tomasz Wolny.
Tylko dodam, że demokracja nie polega na tym, że sobie przegłosujemy mniejszość, bo nam się nie podoba i nie wiem, skażemy ich na karę śmierci. (…) W demokratycznym, XXI-wiecznym społeczeństwie demokracja nie polega na tym, że będziemy narzucać swoją wolę jako większość mniejszości
— starał się bronić swojego stanowiska Staszewski.
Ja nie powiedziałem o narzucaniu. Ja powiedziałem, że w demokracji na tym polega kwintesencja demokracji, że decyduje większość
— ripostował Wolny.
No nie. Demokracja to jest sztuka posunięcia się na krześle, tak żeby zrobić odpowiednie miejsce i szansę dla osób z dużo gorszej sytuacji
— przedstawiał swoje dziwne spojrzenie na demokrację działacz LGBT.
„To nie jest demokracja”
To nie jest demokracja. Pan mówi o zupełnie innych zjawiskach, o jakimś szacunku społecznym, o kompromisach. Właśnie tak. Ale demokracja polega, to jest po prostu system podejmowania decyzji, sposób podejmowania decyzji większością głosów. Jakie te decyzje będą podjęte, czy mądre, czy głupie, to nie jest zdecydowane. Pan sobie do tej demokracji dodaje co panu się tam żywnie podoba, ale demokracja na tym nie polega
— wyjaśnił działaczowi LGBT Dobromir Sośnierz, polityk Konfederacji.
Polityk dodał, że przez Staszewskiego przemawia elitaryzm, który objawia się w jego pogardzie do referendum.
Panu te wszystkie przywileje będą dobrze pachniały tylko, jeśli Sejm panu je uchwali, ale jak już ludzie, jak już jakiś zwykły plebs miałby decydować nad pańskim projektem, no to nie, to już pan już tego prawa ludziom odmawia. Niesamowite, co pan teraz powiedział
— zaznaczył Sośnierz.
Mnie jako obywatelowi nie podoba się to, że ludzie, którzy mnie nie znają, ludzie, którzy mają gdzieś moje życie, będą decydowali o mojej przyszłości
— podkreślił Staszewski.
Przedsiębiorcy też mogą tak powiedzieć, dlaczego ludzie, którzy ich nie znają, mają decydować o tym, jakie oni mają płacić podatki. Przecież ta logika jest absurdalna
— celnie ripostował Sośnierz.
Tomasz Wolny z kolei zauważył, że to o czym mówi Staszewski, jest też ważnym elementem demokracji, to znaczy to przekonywanie do swoich racji.
Natomiast koniec końców, jeżeli umówiliśmy się na demokrację, to jej skuteczność polega na tym, że pan do swoich racji, do swoich problemów czy do pomysłów na rozwiązanie swoich problemów, musi przekonać większość
— mówił Wolny.
CZYTAJ TAKŻE:
— Związki partnerskie zawierane przed notariuszem? Prezes Kaczyński: „To ultralewicowe rozwiązanie”; „Niekonstytucyjne”
— Uśmiechnięta kanibalizacja według Tuska! Ciekawy wynik nowego sondażu OGB. Skąd potężny wzrost KO i radość premiera?
tkwl/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743914-goraca-debata-o-zwiazkach-lgbtstaszewski-przeciw-referendum
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.