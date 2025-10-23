„Jeśli ziściłby się plan fuzji Pekao S.A. i PZU, skarb państwa utraciłby kontrolę nad takimi czempionami. Plan ten został ujawniony 2 czerwca - wierzyli, że Rafał Trzaskowski będzie prezydentem i jak po maśle będą mogli przeprowadzić swój proces” - powiedział poseł Jan Kanthak, podczas wspólnej sejmowej konferencji prasowej PiS. Głos w sprawie zabrali także wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak oraz posłowie Zbigniew Kuźmiuk i Michał Wójcik.
Chcemy przedstawić nasze stanowisko odnośnie projektu, który powstaje w rządzie, a który zakłada zmianę 4 ustaw, prowadzącą do fuzji Pekao S.A. i PZU. W naszym przekonaniu jest to próba uwłaszczenia się obecnej władzy na majątku państwowym. To wszystko, co stanowiło dorobek rządu PiS - powrót Pekao w polskie ręce - będzie zaprzepaszczone
— powiedział Mariusz Błaszczak.
Przewodniczący KP PiS zaapelował o mobilizację. Zapewnił również, że PiS nie złoży broni i będzie działać w celu zablokowania fuzji.
Nie można do tego dopuścić i dlatego zapowiadamy, że będziemy temu przeciwni i będziemy organizować opinię publiczną, żeby się temu sprzeciwić. Nie pozwólmy na to, żeby majątek państwowy trafiał w ręce ludzi związanych z konkretną grupą polityczną
— dodał.
Kanthak: Trzaskowski miał podpisać projekt
Poseł Jan Kanthak wskazał, że wszystko było przygotowywane pod zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.
Jeśli ziściłby się plan fuzji Pekao S.A. i PZU, skarb państwa utraciłby kontrolę nad takimi czempionami. Plan ten został ujawniony 2 czerwca - wierzyli, że R. Trzaskowski będzie prezydentem i jak po maśle będą mogli przeprowadzić swój proces. Pięknie to wygląda na papierze i rządzący mówią, że chodzi o zwiększenie możliwości udzielania kredytów w wysokości ok. 200 mld zł
— stwierdził.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mega fuzja PZU i Banku Pekao. Podpisane memorandum wskazuje konkretną datę operacji. Wcześniej ubezpieczyciel zostanie podzielony
Następnie kontynuował:
Były prezes PZU ujawnił, że w wyniku tego planowanego procederu skarb państwa miałby 27 proc. w PZU i Pekao. W przypadku próby zmiany zarządu, rady nadzorczej, skarb państwa nie miałby takiej możliwości. To nic innego jak próba uwłaszczenia się obecnie rządzących na naszym narodowym majątku.
Kuźmiuk: Oby prezydent zawetował
Zbigniew Kuźmiuk przypomniał działania rządów Zjednoczonej Prawicy.
Za naszych rządów przystąpiliśmy bardzo szybko do repolonizacji sektora bankowego. Dzięki tym działaniom aktywa skarbu państwa w sektorze bankowym wyniosły 54 proc. Dzięki temu udało się przejść w miarę suchą nogą kolejne kryzysy
— powiedział.
Wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki pokrzyżuje plany ekipy Tuska.
Teraz dowiadujemy się, że ma być przeprowadzona operacja, która obniży udziały skarbu państwa głownie w Pekao i PZU. Skarb państwa nie miałby tam nic do powiedzenia. Mamy nadzieję, że Prezydent na to nie pozwoli
— dodał.
Wójcik: Apeluję o wycofanie projektu ustawy
Do sprawy odniósł się również Michał Wójcik. Poseł dał jasno do zrozumienia, że PiS nie będzie się biernie przyglądać działaniom Koalicji 13 Grudnia.
PiS nie zgodzi się na to, żeby dokonać fuzji Pekao i PZU, bo to uderzenie w Polaków i Polskę. Dzisiaj tej projekt po raz kolejny pojawił się na Komitecie Stałym RM więc kolanem próbują go przepchnąć za wszelką cenę. Jeżeli przewodniczący KNF bez analiz mówi, że podoba mu się ten projekt, to chcę powiedzieć, że pan nie pilnuje interesów finansowych naszego państwa
— powiedział.
Zaapelował również, żeby wycofać szkodliwy projekt ustawy.
Skarb państwa ma możliwość wpływu na to, co dzieje się w Pekao i PZU, bo mamy co najmniej 33 proc. w każdym z tych podmiotów. Kiedy dojdzie do fuzji, w tym nowym podmiocie udział skarbu państwa spadnie do 27 proc. Nie będziemy mieli już możliwości wpływu na to, co się dzieje w tym podmiocie. Apelujemy o wycofanie tej ustawy, która jest przeciw Polsce
— zakończył.
