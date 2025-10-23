Sprawa zajęcia konta, samochodu i hipoteki na dom posła Michała Wosia przez przejętą prokuraturę wywołała lawinę oburzenia w mediach społecznościowych. „Czysta polityczna motywacja. Represje za dobre decyzje. To źle się skończy dla ekipy Tuska. Minister Woś wyjdzie z tego silniejszy” - napisał na X europoseł Jacek Ozdoba. „Zarzuty na zlecenie polityczne i prześladowanie posła opozycji. Prokurator dobrze wie, że żadna decyzja Michała Wosia dotycząca przekazania środków na zakup Pegasusa nie wyczerpuje znamion przestępstwa” - wtórował mu poseł Marcin Warchoł.
Poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś poinformował dziś, że zajęto mu „konto, auto i hipotekę na dom”.
Do skandalicznej sprawy odniósł się m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który stwierdził, że „oskarżanie Michała Wosia o bezprawny zakup Pegasusa to jak oskarżanie ministra obrony o zakup uzbrojenia dla armii!”.
„Represje za dobre decyzje”
Ja tylko czekam na pierwszego geniusza lewicowo-liberalnych mediów albo polityka koalicji kłamstwa, który powie, że kolega Michal jednak ma te miliony na koncie bo ma -25 200 000 na rachunku. Śmieszne i żałosne? Tak przecież opisywano majątek Marcina Romanowskiego
— ocenił Paweł Szrot.
Czysta polityczna motywacja. Represje za dobre decyzje. To źle się skończy dla ekipy Tuska. Min. Woś wyjdzie z tego silniejszy
— napisał Jacek Ozdoba.
To jest niebywałe. Roman, który z sukcesem wdrażał projekt „pralni Romana” dostaje 35 tys. zł odszkodowania, a Michał Woś, który z sukcesem wdrażał program walki z korupcją ma zajmowane konto, auto i nieruchomość. Rząd Tuska wysyła jasny sygnał dla tych wszystkich, którzy kradli przed 2015 rokiem i teraz znowu - korzystając z okoliczności - chcieliby kraść. Ten sygnał brzmi „Czyścimy Wam przedpole, możecie robić co chcecie”
— zaznaczył Mateusz Kurzejewski.
Zarzuty na zlecenie polityczne i prześladowanie posła opozycji. Prokurator dobrze wie, że żadna decyzja Michała Wosia dotycząca przekazania środków na zakup Pegasusa nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Środki Skarbu Państwa przekazał na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z kompetencjami i na podstawie ustawy. Nikt nie przywłaszczył tu ani złotówki i nikt nie stracił. Zarzuty nie obronią się w żadnym normalnym sądzie. Dlatego śledczy chce zniszczyć życie Michała, stosując niespotykane w takich sprawach represje. To nieludzkie i obrzydliwe działania, o których dotychczas tylko słyszeliśmy na wykładach o bezprawiu komunistycznej bezpieki
— podkreślił Marcin Warchoł.
„Obecni przestępcy u władzy mszczą się”
Powtórzmy: za zakup sprzętu do ścigania przestępców, obecni przestępcy u władzy mszczą się, blokując konto, zajmując dom i samochód urzędnikowi dbającemu o polskie bezpieczeństwo
— napisał Jan Kanthak.
Kafka
— zauważył Maciej Wąsik.
Neoprokurator uwierzył, że Tusk z Żurkiem będą rządzić wiecznie. Otóż nie będą, o czym pan prokurator przekona się już niebawem i to boleśnie
— zapowiedział Grzegorz Lorek.
Represji ciąg dalszy. Obrzydliwe, niegodne i świadczące o fazie schyłkowej dyktatury
— podkreśliła Beata Kempa.
