KOMENTARZE

Fala oburzenia po bezwzględnej akcji prokuratury ws. Wosia. "Obecni przestępcy u władzy mszczą się"; "Represje za dobre decyzje"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Michał Woś / autor: wPolsce24/X
Michał Woś / autor: wPolsce24/X

Sprawa zajęcia konta, samochodu i hipoteki na dom posła Michała Wosia przez przejętą prokuraturę wywołała lawinę oburzenia w mediach społecznościowych. „Czysta polityczna motywacja. Represje za dobre decyzje. To źle się skończy dla ekipy Tuska. Minister Woś wyjdzie z tego silniejszy” - napisał na X europoseł Jacek Ozdoba. „Zarzuty na zlecenie polityczne i prześladowanie posła opozycji. Prokurator dobrze wie, że żadna decyzja Michała Wosia dotycząca przekazania środków na zakup Pegasusa nie wyczerpuje znamion przestępstwa” - wtórował mu poseł Marcin Warchoł.

Poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś poinformował dziś, że zajęto mu „konto, auto i hipotekę na dom”.

Do skandalicznej sprawy odniósł się m.in. były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który stwierdził, że „oskarżanie Michała Wosia o bezprawny zakup Pegasusa to jak oskarżanie ministra obrony o zakup uzbrojenia dla armii!”.

Represje za dobre decyzje”

Ja tylko czekam na pierwszego geniusza lewicowo-liberalnych mediów albo polityka koalicji kłamstwa, który powie, że kolega Michal jednak ma te miliony na koncie bo ma -25 200 000 na rachunku. Śmieszne i żałosne? Tak przecież opisywano majątek Marcina Romanowskiego

— ocenił Paweł Szrot.

Czysta polityczna motywacja. Represje za dobre decyzje. To źle się skończy dla ekipy Tuska. Min. Woś wyjdzie z tego silniejszy

— napisał Jacek Ozdoba.

To jest niebywałe. Roman, który z sukcesem wdrażał projekt „pralni Romana” dostaje 35 tys. zł odszkodowania, a Michał Woś, który z sukcesem wdrażał program walki z korupcją ma zajmowane konto, auto i nieruchomość. Rząd Tuska wysyła jasny sygnał dla tych wszystkich, którzy kradli przed 2015 rokiem i teraz znowu - korzystając z okoliczności - chcieliby kraść. Ten sygnał brzmi „Czyścimy Wam przedpole, możecie robić co chcecie”

— zaznaczył Mateusz Kurzejewski.

Zarzuty na zlecenie polityczne i prześladowanie posła opozycji. Prokurator dobrze wie, że żadna decyzja Michała Wosia dotycząca przekazania środków na zakup Pegasusa nie wyczerpuje znamion przestępstwa. Środki Skarbu Państwa przekazał na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z kompetencjami i na podstawie ustawy. Nikt nie przywłaszczył tu ani złotówki i nikt nie stracił. Zarzuty nie obronią się w żadnym normalnym sądzie. Dlatego śledczy chce zniszczyć życie Michała, stosując niespotykane w takich sprawach represje. To nieludzkie i obrzydliwe działania, o których dotychczas tylko słyszeliśmy na wykładach o bezprawiu komunistycznej bezpieki

— podkreślił Marcin Warchoł.

Obecni przestępcy u władzy mszczą się”

Powtórzmy: za zakup sprzętu do ścigania przestępców, obecni przestępcy u władzy mszczą się, blokując konto, zajmując dom i samochód urzędnikowi dbającemu o polskie bezpieczeństwo

— napisał Jan Kanthak.

Kafka

— zauważył Maciej Wąsik.

Neoprokurator uwierzył, że Tusk z Żurkiem będą rządzić wiecznie. Otóż nie będą, o czym pan prokurator przekona się już niebawem i to boleśnie

— zapowiedział Grzegorz Lorek.

Represji ciąg dalszy. Obrzydliwe, niegodne i świadczące o fazie schyłkowej dyktatury

— podkreśliła Beata Kempa.

CZYTAJ TEŻ:

Bezpardonowy atak na Wosia. Ziobro o działaniach ekipy Tuska. „Ktoś z niedoborami intelektu albo nieprzyjazny naszej Ojczyźnie…”

Tak obóz Tuska atakuje Michała Wosia! Co zrobiła prokuratura? Skandaliczne działania. „Zajął konto, auto i hipotekę na dom”

TYLKO U NAS. Marcin Romanowski: Tusk jest urodzonym manipulatorem i kłamcą. Jego rządy to właśnie seria kłamstw, manipulacji i szantażu

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych