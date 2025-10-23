„Radzę mu jeździć jeszcze więcej na tym rowerze. Niech się nie boi psów. Jak nie będzie ich zaczepiał, to go nie pogryzą” - powiedział poseł Piotr Zgorzelski w rozmowie z Wirtualną Polską, odnosząc się do prof. Przemysława Czarnka. Były minister edukacji postanowił odpowiedzieć wicemarszałkowi z PSL, przypominając niedawną tragedię mężczyzny, który został zagryziony przez psy pod Zieloną Górą. „Pewnie Pan słyszał” - założył prof. Czarnek.
Wicemarszałek Piotr Zgorzelski został zapytany o słowa prof. Przemysława Czarnka, który w Radiu Wnet stwierdził, że PSL się skończyło.
Muszę powiedzieć tutaj panu Czarnkowi, oczywiście z nutką pewnej ironii, że ci wszyscy, którzy od 30 chyba już lat kładą do grobu Polskie Stronnictwo Ludowe, już dawno zniknęli ze sceny politycznej. A Polskie Stronnictwo Ludowe było, jest i będzie. Czy wierzę w sondaże? Nie, nie wierzę w sondaże. Czy biorę je pod uwagę? Tak, biorę je pod uwagę
— powiedział poseł PSL w programie „Tłit” Wirtualnej Polski
Dopytany o to, czy prof. Czarnek „grilluje” ludowców, odpowiedział:
Radzę mu jeździć jeszcze więcej na tym rowerze. Niech się nie boi psów. Jak nie będzie ich zaczepiał, to go nie pogryzą. Niech czasami mówi też coś do rzeczy.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Psy na łańcuchach? Dziennikarz „Newsweeka” w obronie Czarnka. „Tego z ‘warszawki’ nie widać, ale z Polski gminnej tak”
Prof. Czarnek odpowiada Zgorzelskiemu
Były minister edukacji odniósł się do słów Zgorzelskiego za pośrednictwem wpisu na portalu X.
Panie Marszałku, do jazdy na rowerze niezmiernie zachęcam również Pana. A co do psów, to proszę nie żartować - w Puławach 2 dni temu pochowany został 46-letni mężczyzna, który zmarł w wyniku pogryzienia przez psy. Pewnie Pan słyszał. Także żarty na bok
— skomentował.
CZYTAJ TAKŻE: Psy zagryzły 46-latka. Zwierzęta już wcześniej były agresywne! W 2024 r. odebrano je właścicielowi. Dlaczego wróciły do byłego policjanta?
