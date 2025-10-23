„W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego” - powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. Dopytywany w programie „Tłit” WP o to, czy zostało to już ustalone wewnątrz koalicji rządzącej - mimo istniejących różnic - oświadczył, że tak. „Myślę, że tak. (…) Jestem po tej stronie dyskusji politycznej, która uważa, że należy rozpocząć wymianę i proponować kandydatów” - powiedział polityk.
CZYTAJ TAKŻE: Próba sparaliżowania TK trwa! Sejmowa większość znowu nie wybrała sędziów. Wakaty pozostają nieobsadzone
Od końca kwietnia br. TK liczy 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk sędziowskich. Zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie wybierają sędziego Trybunału Konstytucyjnego bezwzględną większością głosów. Posłowie koalicji rządzącej od wielu miesięcy blokują w Sejmie wybór nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie zgłaszają własnych kandydatów, a kandydatów przedstawianych przez PiS odrzucają. We wrześniu po raz trzeci zablokowano wybór kandydatów do TK. W ostatnich miesiącach zakończyły się kadencje czworga sędziów. Oznacza to, że w TK są obecnie cztery wakaty sędziowskie, a w grudniu br. z TK ma odejść kolejnych dwóch sędziów: Krystyna Pawłowicz i Michał Warciński.
Zapewniam, że w ciągu kilku miesięcy sytuacja [w Trybunale Konstytucyjnym - red.] się zmieni. Ustawy także są, tutaj co do ostatniego kroku w procesie legislacyjnym, czyli podpisu prezydenta, mam duże wątpliwości. Ale mam na myśli wymianę sędziów w związku z ukończeniem kadencji
— powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w programie „Tłit” WP.
Tak, powinni być wybierani. I powinni to być sędziowie, którzy oprócz tego, że są wybitnymi prawnikami, mieć charakter, żeby po prostu walczyć z tym, co tam jeszcze pozostało po PiS-ie
— stwierdził polityk PSL.
CZYTAJ TAKŻE: Cynizm koalicji. Pawełczyk-Woicka: Nagle następuje cudowne uzdrowienie TK. Zapewne ono nastąpi wówczas, kiedy ten Sejm uzyska większość
Niszczenie najważniejszego sądu w Polsce
Od marca 2024 roku, mimo obowiązku publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, rząd Donalda Tuska tego nie robi. Stało się to po przyjętej przez Sejm uchwale, która narusza obowiązujące w Polsce prawo. Reagując na tę sytuację, Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził we wrześniu 2025 r., że publikacja jego wyroków w Dzienniku Ustaw jest jedynie czynnością techniczną, a wyroki wywołują skutki prawne od momentu ogłoszenia. Na domiar złego minister finansów Andrzej Domański od roku nie przekazuje sędziom Trybunału Konstytucyjnego środków na ich wynagrodzenia. Podobna sytuacja ma być w 2026 r.
Według Piotra Zgorzelskiego obstrukcja koalicji rządzącej, dotycząca wybierania kolejnych sędziów do TK, ma się skończyć. Politykowi PSL nie przeszkadza to, że wskazani przez rządzących sędziowie, także będą wybrani za pomocą politycznego procesu, głosowania w Sejmie.
Wybierani byli zawsze, a że trybunały i inne instytucje państwa uległy tzw. personifikacji, to nie jest nasza wina, tylko naszych poprzedników, którzy zastosowali filozofię prymatu władzy politycznej nad literą prawa. We wszystkich państwach demokracji liberalnej litera prawa jest ponad władzą polityczną, a trójpodział władzy jest skrzętnie przestrzegany. Tymczasem u nas został zaburzony, stąd spersonifikowanie tych instytucji: trybunał Przyłębskiej, prokuratura Ziobry i co tam jeszcze można by wymieniać.
W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego
— oświadczył Zgorzelski i potwierdził, że sprawa została już ustalona wewnątrz koalicji choć do niedawna zdania były w tym zakresie mocno podzielone.
Myślę, że tak. (…) Jestem po tej stronie dyskusji politycznej, która uważa, że należy rozpocząć wymianę i proponować kandydatów
— mówił Zgorzelski.
Chwilę po tych słowa na koncie społecznościowym wicemarszałka powił się wpis pieczętujący jego słowa.
Wkrótce czeka nas wymiana sędziów w związku z ukończeniem kadencji: powinni być wybierani, będą wybierani i powinni to być sędziowie, którzy oprócz tego, że są wybitnymi prawnikami, mieć charakter, żeby po prostu walczyć z tym, co tam jeszcze pozostało po PiS-ie
— napisał na X poseł Piotr Zgorzelski z PSL.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743892-zgorzelski-o-wyborze-sedziow-do-tk-koalicyjnie-ustalone
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.