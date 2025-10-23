„Wnioski, które miały być rozpatrzone w ciągu 30 dni, nie zostały rozpatrzone pozytywnie przez wiele miesięcy. Stąd zaległości, które sprawiają, że wykonawcy i podwykonawcy zaczynają plajtować. Wyprzedają majątek i zwalniają pracowników, ponieważ nie otrzymali pieniędzy, jakie powinni otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze” - relacjonował reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski, który pojawił się na proteście w Kielcach.
Przed siedzibą Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbył się ogólnopolski protest wykonawców i beneficjentów, którzy przez długie miesiące nie otrzymali środków z programu „Czyste Powietrze”.
Organizatorzy zapewniają, że to nie jest tylko kielecki protest. To seria protestów, które przetaczając się powoli przez cały kraj, W efekcie kuli śnieżnej rosną do coraz większej skali. W ramach programu „Czyste Powietrze” wykonawcy wykonali dla beneficjentów usługi instalując pompy ciepła czy fotowoltaiczne. Systemy, które miały zapewnić, zwłaszcza najbiedniejszym, tanią i czystą energię. Organizatorzy mówią zaległości sięgającej nawet miliarda złotych środków, które nie zostały wypłacone. Nie zostali rozliczeni wykonawcy
— relacjonował z Kielc dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Prezes FOŚiGW wyszedł do protestujących
Do protestujących wyszedł prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jacek Skórski.
Nie zakłamujcie rzeczywistości. My w Wojewódzkim Funduszu w Kielcach, tylko i wyłącznie spada to na mnie, zatrudniliśmy 30 osób. Wszystkich was nie zaproszę, ponieważ wszystkie pokoje łącznie z salą konferencyjną zagospodarowaliśmy na to, żeby te osoby pracowały nad wnioskami o płatność
— powiedział.
Dodał również:
2020 rok zgodnie z tym, co powiedział pan minister Bolesta, został u nas proceduralnie zakończony. Gdyby beneficjenci i wykonawcy składali kompletne wnioski o płatność, to by było wypłacone.
Odpowiedź protestujących
Do słów prezesa odniósł się jeden z protestujących.
Spodziewałem się tego, że pan prezes powie, że wnioski są niekompletne. Dlatego przeczytam teraz dokumenty, które są wymagane według regulaminu, który został napisany przez twórców programu. 1 - Protokoły, osobna dla każdej umowy faktura usługowa. 2 - Faktury końcowe. 3 - Oświadczenia o zapłacie każdej faktury. 4 - Utylizacja pieca lub zaświadczenie od kominiarza o wyłączeniu kominów z użytkowania, jeżeli dotyczy. 5 - Zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, o ile dotyczy. 6 - Deklaracja WT 2021 do okien i drzwi, jeśli nie mamy nr. z listy ZUM
— powiedział.
Następnie poinformował, czego FOŚiGW od nich żąda.
Specyfikacje do faktur, kosztorysy
— dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Zielony obłęd – jak Tusk sprzedaje Polskę brukselskim marzycielom. Czas wrócić do prawicowego rozsądku
— Neo-prokruatura wszczęła śledztwo ws. nadużyć przy realizacji programu „Czyste powietrze”. Wyłudzano środki na szkodę beneficjentów
xyz/Telewizja wPolsce24/X/kielce.naszemiasto.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743888-czyste-powietrze-protest-w-kielcach-przed-fosigw
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.