Miały być wielkie inwestycje w ramach programu "Czyste Powietrze" - są upadki firm i zwolnienia. Kielecki protest przed FOŚiGW

Wnioski, które miały być rozpatrzone w ciągu 30 dni, nie zostały rozpatrzone pozytywnie przez wiele miesięcy. Stąd zaległości, które sprawiają, że wykonawcy i podwykonawcy zaczynają plajtować. Wyprzedają majątek i zwalniają pracowników, ponieważ nie otrzymali pieniędzy, jakie powinni otrzymać w ramach programu Czyste Powietrze” - relacjonował reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski, który pojawił się na proteście w Kielcach.

Przed siedzibą Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach odbył się ogólnopolski protest wykonawców i beneficjentów, którzy przez długie miesiące nie otrzymali środków z programu „Czyste Powietrze”.

Organizatorzy zapewniają, że to nie jest tylko kielecki protest. To seria protestów, które przetaczając się powoli przez cały kraj, W efekcie kuli śnieżnej rosną do coraz większej skali. W ramach programu „Czyste Powietrze” wykonawcy wykonali dla beneficjentów usługi instalując pompy ciepła czy fotowoltaiczne. Systemy, które miały zapewnić, zwłaszcza najbiedniejszym, tanią i czystą energię. Organizatorzy mówią zaległości sięgającej nawet miliarda złotych środków, które nie zostały wypłacone. Nie zostali rozliczeni wykonawcy

— relacjonował z Kielc dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Prezes FOŚiGW wyszedł do protestujących

Do protestujących wyszedł prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jacek Skórski.

Nie zakłamujcie rzeczywistości. My w Wojewódzkim Funduszu w Kielcach, tylko i wyłącznie spada to na mnie, zatrudniliśmy 30 osób. Wszystkich was nie zaproszę, ponieważ wszystkie pokoje łącznie z salą konferencyjną zagospodarowaliśmy na to, żeby te osoby pracowały nad wnioskami o płatność

— powiedział.

Dodał również:

2020 rok zgodnie z tym, co powiedział pan minister Bolesta, został u nas proceduralnie zakończony. Gdyby beneficjenci i wykonawcy składali kompletne wnioski o płatność, to by było wypłacone.

Odpowiedź protestujących

Do słów prezesa odniósł się jeden z protestujących.

Spodziewałem się tego, że pan prezes powie, że wnioski są niekompletne. Dlatego przeczytam teraz dokumenty, które są wymagane według regulaminu, który został napisany przez twórców programu. 1 - Protokoły, osobna dla każdej umowy faktura usługowa. 2 - Faktury końcowe. 3 - Oświadczenia o zapłacie każdej faktury. 4 - Utylizacja pieca lub zaświadczenie od kominiarza o wyłączeniu kominów z użytkowania, jeżeli dotyczy. 5 - Zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, o ile dotyczy. 6 - Deklaracja WT 2021 do okien i drzwi, jeśli nie mamy nr. z listy ZUM

— powiedział.

Następnie poinformował, czego FOŚiGW od nich żąda.

Specyfikacje do faktur, kosztorysy

— dodał.

xyz/Telewizja wPolsce24/X/kielce.naszemiasto.pl

