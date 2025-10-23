TYLKO U NAS

”Nie każdą wypowiedź p. premiera śledzę i nie każdą sprawdzam, natomiast przypomnę, że przy okazji mojego drugiego wystąpienia przy wotum zaufania dla rządu, które miało miejsce późną wiosną, zwracałam uwagę na co najmniej mijanie się z prawdą, jeśli nie wprost manipulację, dotyczącą CPK. Na przestrzeni ostatnich miesięcy dochodziło do mijania się z prawdą premiera w tej sprawie” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 posłanka partii Razem Paulina Matysiak.

Parlamentarzystka skomentowała w programie „Rozmowa Wikły” bulwersujące i wulgarne słowa dr. Krzysztofa Kontka wobec redaktor naczelnej portalu wPolityce.pl Marzeny Nykiel w kontekście jej artykułu nt. organizacji XIX Konkursu Chopinowskiego.

Język w przestrzeni publicznej się pogarsza. Wszystkie osoby publiczne, politycy…

