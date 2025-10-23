Oburzając się na rzekome inwigilowanie żony i córki Donald Tusk zrobił sobie krzywdę, bo odgrzał wyznania żony z książki

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Autobiografia Małgorzaty Tusk "Między nami" (wyd. Znak) w księgarni (zdj. archiwalne) / autor: Fratria
Autobiografia Małgorzaty Tusk "Między nami" (wyd. Znak) w księgarni (zdj. archiwalne) / autor: Fratria

Donald Tusk zamiast pisać dyrdymały o inwigilowaniu żony i córki, może zająłby się tym, żeby przynajmniej żona nie miała powodów, by różne intymne historie wywalać na stół przed całą Polską.

Co oni chcą tym przykryć? – taka była reakcja wielu osób po doniesieniu przez Onet, że „status poszkodowanej w śledztwie dotyczącym nadużywania systemu Pegasus nadany został córce szefa rządu”, a zwłaszcza po reakcji samego Donalda Tuska. Ten napisał na platformie X: „Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?”. Potem jeszcze dodał: „W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście”.

Uwagą o ochronie instytucji rodziny Donald

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych