Poseł PiS Michał Woś poinformował dziś, że zajęto mu „konto, auto i hipotekę na dom”. Do skandalicznej sprawy odniósł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. „Oskarżanie Michała Wosia o bezprawny zakup Pegasusa to jak oskarżanie ministra obrony o zakup uzbrojenia dla armii!” - skomentował na portalu X.
Prokurator skierował dwa dni temu akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Michała Wosia w sprawie przekazania 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. O akcie oskarżenia poinformowała rzecznik prasowy PG prok. Anna Adamiak.
Okazuje się, że ekipa Donalda Tuska postanowiła zaatakować Wosia bez pardonu!
Po 1,5 roku postępowania, neoprok. P. Woźniak, wysyłając akt oskarżenia, dorzucił mi jako swoje ostatnie postanowienie w sprawie jeszcze 200 tys. zł poręczenia, zajął konto, auto i hipotekę na dom […] Kolejny akt represji
— napisał były wiceminister sprawiedliwości na portalu X.
CZYTAJ TAKŻE Tak obóz Tuska atakuje Michała Wosia! Co zrobiła prokuratura? Skandaliczne działania. „Zajął konto, auto i hipotekę na dom”
Ziobro w obronie Wosia
Do sprawy odniósł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Oskarżanie Michała Wosia o bezprawny zakup Pegasusa to jak oskarżanie ministra obrony o zakup uzbrojenia dla armii! Polska musi być zdolna do walki z obcym wojskiem, nielegalnymi migrantami, ruskimi agentami, a także mafią, korupcją i złodziejstwem! Państwo bez systemów obronnych staje się łupem wrogów. Tych zewnętrznych i tych wewnętrznych
— skomentował na portalu X.
Dodał również:
Tylko ktoś z niedoborami intelektu albo nieprzyjazny naszej Ojczyźnie może chcieć rozliczać polskich ministrów za kupno narzędzi służących ochronie kraju przed złodziejami i agenturą!
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— TYLKO U NAS. Tak mści się Donald Tusk! Michał Woś: Nie liczę na żaden uczciwy proces. Jest to akt politycznej zemsty
— Mocne spięcie! Woś odpowiedział na atak Brejzy: „Ujawnij moralny menelu wniosek o uchylenie twojego immunitetu”
— Ekipa Tuska mści się na Wosiu. Ziobro: „Michał zasłużył na medal od państwa”; „Rozliczenie prawdziwych przestępców zbliża się nieuchronnie”
— Neo-PK znów uderza. Oświadczenie Wosia: Tusk wszczął ramię w ramię z Moskwą kampanię dezinformacyjną w sprawie Pegasusa
xyz/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743885-ziobro-zdecydowanie-w-obronie-wosia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.