Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnego projektu ustawy, który „podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa”. Katarzyna Kotula ma jednak plan, gdyby głowa państwa postanowiła zawetować projekt ustawy przygotowany przez PSL i Lewicę. „Trzeba będzie zastanowić się, czy nie pójść w referendum” - powiedziała na antenie radia TOK FM.
Prezydent pytany był o projekt ustawy o statusie osoby najbliższej podczas konferencji na Litwie, gdzie uczestniczył w otwarciu drogi Via Baltica. Nawrocki podkreślił, że nie podpisze żadnej ustawy, która „podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa”.
Nie podpiszę żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. (…) Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo jest chronione w Polsce konstytucją. Żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa, nie mogą zyskać mojej akceptacji. I myślę, że jest to rzecz dla całej opinii publicznej w Polsce dobrze znana
— zaznaczył prezydent.
Kotula z planem na potencjalne weto
Kotula poinformowała, że jej środowisko ma plan B, w razie prezydenckiego weta.
Trzeba będzie zastanowić się, czy nie pójść w referendum
— powiedziała w TOK FM.
Sekretarz stanu w KPRM dodała, że przeprowadzili badania, z których ma wynikać, że jest duża szansa na sukces:
To pokazuje, że to jest referendum do wygrania. Jeśli nie będzie innego sposobu na to, żeby tę sprawę załatwić.
Siemoniak popiera plan Kotuli
O słowa lewicowej polityk ws. referendum został również dziś zapytany minister Tomasz Siemoniak.
Popieram ten projekt i bardzo się cieszę, że konsekwentną pracą minister Katarzyna Kotula doprowadziła do kompromisu (…). Jeśli to pomoże, to oczywiście, mówię tu w swoim imieniu, nie ma stanowiska Koalicji Obywatelskiej co do pomysłu referendum, to jest super poważna sprawa
— powiedział na antenie TOK FM.
Dodał również:
Jesteśmy w takim momencie, że absolutnie powinniśmy to zrobić (…). Naprawdę tkwimy w jakimś takim punkcie, gdzie setki tysięcy ludzi, jeśli nie miliony, męczą się, nie mogą normalnie działać, zachowywać się wobec siebie, dowiedzieć się w jakichś sytuacjach kryzysowych.
