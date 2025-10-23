TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Poseł Osmalak z Polski 2050: "Szymon Hołownia po ludzku ma tego dosyć". Kto może powalczyć o stanowisko szefa partii?

Sprawdź Polska 2050 / autor: Fratria
Skąd ten hejt na Szymona Hołownię? Pewnie stąd, że jesteśmy faktycznie od jakiegoś czasu na zakręcie. Faktycznie jesteśmy tą opcją, którą łatwo się teraz grilluje, jesteśmy teraz w swego rodzaju kryzysie. Dla niektórych, którzy w jakiś sposób wpływają na polską scenę polityczną, byłoby korzystne to, żeby Szymon Hołownia zniknął i żeby Polska 2050 zniknęła” - powiedział Łukasz Osmalak z Polski 2050 w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Środowiska lewicowo-liberalne biorą Pełczyńską-Nałęcz na celownik. Atak „Newsweeka” i Hołdysa. „Kłamcy rozumieją się nawet bez słów”

Kto nowym liderem Polski 2050?

Polityk odniósł się m.in. do kwestii wyborów lidera Polski 2050. Przypomnijmy, Szymon Hołownia ustępuje z tego stanowiska.…

