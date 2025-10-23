Tak obecna władza nęka Michała Wosia! Okazuje się, że zajęto mu konto, auto i hipotekę na dom. „Kolejny akt represji” – pisze były wiceminister sprawiedliwości.
O decyzji neoprokuratora Woś poinformował we wpisie na portalu X.
Ważne proszę o RT! Niebywały bandytyzm. Kolejny akt represji: Po 1,5 roku postępowania, neoprok. P. Woźniak, wysyłając akt oskarżenia, dorzucił mi jako swoje ostatnie postanowienie w sprawie jeszcze 200 tys. zł poręczenia, zajął konto, auto i hipotekę na dom
– czytamy.
„Logika” żurkowców
Michał Woś dziękuje też swoim adwokatom za wsparcie.
W ten sposób - według „logiki” żurkowców - odzyskają PRZYWŁASZOCZNE przeze mnie 25 mln zł, które - jako swoje! - altruistycznie ofiarowałem CBA na sprzęt do łapania bandziorów. Dziękuję za wsparcie w walce z prokuraturą Tuska znakomitym adwokatom Krzysztofowi Nowińskiemu i Adamowi Gomoli
– napisał Michał Woś.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Tak mści się Donald Tusk! Michał Woś: Nie liczę na żaden uczciwy proces. Jest to akt politycznej zemsty
Komentarz mecenasa Gomoły
Sprawę na czynniki pierwsze rozbił mecenas Adam Gomoła, który jest obrońcą Michała Wosia.
Czynności z udziałem Pana Wosia w PK odbyły się 30.09 i 1.10. Na 6.10 zaplanowano końcowe zaznajomienie z aktami. To etap kiedy prokurator zwykle zajęty jest już pisaniem aktu oskarżenia i układaniem akt. W śledztwie nic ważnego się już nie dzieje . Ale nie w @PK_GOV_PL
– pisze prawnik.
Właśnie 6 października doręczono obrońcy dwa postanowienia, wydane 3 dni wcześniej . W pierwszym zajęto Panu Wosiowi cały majątek - dom, samochód i rachunki bankowe. Na poczet grzywny, kosztów i mitycznej szkody w wysokości 25 milionów złotych. Szkody której nie ma
– czytamy.
W drugim postanowieniu nie tylko że odmówiono wnioskowi o uchylenie zastosowanego ponad rok wcześniej kuriozalnego dozoru, ale dodatkowo orzeczono m.in. poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych. Tak na „do widzenia”
– przekonuje Gomoła.
Gomoła zwraca uwagę na absurd związany z kwestią… spóźnienia na przesłuchanie.
200 tysięcy za to, że - jak napisano - podejrzany w maju i marcu raz stawił się na dozór a miał dwa razy. A we wrześniu spóźnił się 2 godziny na przesłuchanie. No zbrodnia niesłychana! W sprawie o występek urzędniczy. Wobec posła którego - jak wiecie - „wszędzie pełno”
– dodaje.
Kolejnym skandalicznym elementem jest sprawa zakazu kontaktu z aż… 32 osobami!
Jednocześnie odmówiono uchylenia kuriozalnego zakazu kontaktu z 32 osobami, z których tylko kilku to świadkowie w sprawie w której skierowano akt oskarżenia. Wszystko w imię tego, aby Pan poseł, nota bene jedyny podejrzany w tej sprawie, nie uciekł i nie utrudniał śledztwa
– twierdzi adwokat.
Przypomnę, że identyczne zakazy kontaktu @PK_GOV_PL zastosowała względem posła @DariuszMatecki. Warszawski Sąd po złożeniu zażaleń uchylił je z hukiem. Przypominaliśmy o tym prokuratorowi. Bez efektu. Jak grochem o ścianę
– przypomina Gomoła.
Na zajęcie majątku prokurator miał czas od sierpnia 2024r. Wtedy lansował jeszcze niegospodarność. Padło. Obudził się w październiku 2025 zmieniając zarzut i próbując zabezpieczyć szkodę której nie ma, bo nie doszło do utraty rzeczy przez właściciela, czyli Skarb Państwa
– pisze mecenas.
No ale jakby to wyglądało, gdyby nie posłano TAKIEGO aktu oskarżenia aż do sądu okręgowego? Więc dolepiono to mityczne przywłaszczenie 25 milionów i obtrąbiono sukces. O kuriozalnym zajęciu majątku i zaostrzeniu środków przymusu jednak nie poinformowano. Wstydzicie się?
– pyta Adam Gomoła.
P.s.Prokurator zarzucił Michałowi Wosiowi, że działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej w tym uzyskania przychylności i zaufania ówczesnego Min. Sprawiedliwości. Dzień wcześniej ten sam prokurator odbiera z raķ Ministra @w_zurek nominację na prokuratora Prokuratury Krajowej
– zaznacza mecenas Gomoła.
W marcu 2018r., Min. Woś, który wg zarzutu kilka miesięcy wcześniej miał tak zabiegać o przychylność przełożonych, traci stanowisko w Rządzie. A tydzień temu oskarżający go prokurator zostaje Dyrektorem Departamentu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej
– twierdzi.
„Oczywiście, że zaskarżymy”.
Mecenas Gomoła zapewnia, że decyzja prokuratury zostanie zaskarżona przez obronę.
Oczywiście, że zaskarżymy to bezprawie. Ale jednocześnie prosimy : Patrzcie Państwo na ten proces. Oby był całkowicie jawny. Naprawdę niczego się nie boimy, nie ma czego. Dziękuję za uwagę
– dodaje obrońca Michała Wosia.
mly/X
