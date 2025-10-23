Profesor Piotr Gliński nie zostawił suchej nitki na Marcie Cienkowskiej, która teraz odpowiada za Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwracając uwagę, że nie znajduje ona pieniędzy na kulturę, chociaż mają na propagandę w neo-TVP. „Dlaczego spada budżet na kulturę?” - pytał.
Pani Cienkowska podobno zachwycona Konkursem Chopinowskim. Wierzę. A co z Europejskim Centrum Muzyki w Żelazowej Woli, którego budowę zablokowaliście!? A było już po rozstrzygnięciu międzynarodowego konkursu architektonicznego. Dlaczego spada budżet na kulturę?
— pytał prof. Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego we wpisie w serwisie X.
Na Chopina nie macie, a na tępą propagandę w neo-TVP wydaje Pani nasze pieniądze z budżetu ministerstwa!
— wskazał.
Zachwyty Cienkowskiej
Podczas uroczystości wręczenia nagród XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina minister kultury Marta Cienkowska stwierdziła, że jest zachwycona konkursem.
Przez ostatnie trzy tygodnie, jak miliony ludzi na całym świecie, codziennie śledziłam program przesłuchań i występy uczestników Konkursu Chopinowskiego. Mówię to nie jako minister, odpowiedzialna za polską kulturę, ale jako słuchaczka. Zachwycona, poruszona, wdzięczna za to, czego mogliśmy tu doświadczyć
— mówiła.
Nie oglądaliśmy tylko popisów techniki, byliśmy świadkami tytanicznej pracy, niezwykłej wrażliwości i żelaznej dyscypliny. Widzieliśmy stres, skupienie, łzy wzruszenia. Widzieliśmy, jak młodzi artyści z kilkudziesięciu krajów przywieźli do Warszawy swoje historie i marzenia i opowiedzieli nam je nutami Chopina. Każdy inaczej, każdy po swojemu. Wszyscy razem udowodnili, że język muzyki naprawdę nie zna granic
— wskazała.
