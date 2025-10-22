Szef MON Mariusz Błaszczak wskazał na antenie Polsat News, że premier Donald Tusk manipuluje, pisząc o tym, że jego żona i córka były podsłuchiwane przy użyciu programu Pegasus. Co więcej, polityk zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o upublicznienie listy wszystkich osób, wobec których stosowano system podsłuchowy.
Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?
— napisał na platformie X premier Donald Tusk.
Problem polega na tym, że jest to manipulacja. W ręce służb mogły bowiem po prostu trafić te rozmowy żony i córki Tuska, w których kontaktowały się one z osobami objętymi kontrolą operacyjną.
Manipulacja Tuska
Do sprawy odniósł się Mariusz Błaszczak, były szef MON, były wicepremier, szef klubu PiS na antenie Polsat News.
Moim zdaniem wpis Tuska był manipulacją. To jest kolejny temat zastępczy w sposób histerycznie przedstawiany
— zaznaczył.
Chodzi o to, że Donald Tusk sugeruje, że jego żona i córka były podsłuchiwane, taki wpis opublikował na portalu społecznościowym, czyli sugeruje, że wobec tych pań prowadzone były właśnie takie działania. Nie były prowadzone. Cała reszta to już narracja
— podkreślił.
Apel do Żurka
Przy okazji polityk wystosował ważny apel do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o rozwianie wątpliwości.
Adam Bodnar, poprzedni minister sprawiedliwości obiecał publicznie, że ujawni listę osób, wobec których był ten system używany. Nie zrobił tego. Więc teraz niech ujawni listę jego następca Waldemar Żurek
— stwierdził.
Zaznaczył, że na tej liście znajdują się tylko przestępcy.
Na tej liście nie ma córki Donalda Tuska
— wskazał.
