Prezydent Nawrocki spotkał się z przedstawicielami środowiska polskich przewoźników drogowych. Jakie są ich postulaty?

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź spotkanie prezydenta Nawrockiego / autor: prezydent.pl
spotkanie prezydenta Nawrockiego / autor: prezydent.pl

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami środowiska polskich przewoźników drogowych.

Przedmiotem spotkania były problemy i wyzwania, z jakimi obecnie mierzą się polscy przewoźnicy drogowi oraz propozycje ich kompleksowego rozwiązania

— poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

Wśród najważniejszych zagadnień podniesione zostały kwestie takie jak: umowa liberalizująca przewozy między UE i Ukrainą, unijny pakiet mobilności, refundacja obowiązkowej wymiany inteligentnych tachografów w pojazdach, wizy dla kierowców z krajów spoza Unii Europejskiej oraz transport w ramach regulacji „Zielonego Ładu”

— dodała.

Poza prezydentem w spotkaniu uczestniczyli również: zastępca szefa Gabinetu Prezydenta RP Jarosław Dębowski, minister Karol Rabenda oraz doradca Prezydenta Alvin Gajadhur.

Oczekiwania środowiska

W komunikacie Kancelarii Prezydenta RP poinformowano, że przedstawiciele środowiska przewoźników drogowych domagali się m.in. „powrotu dwustronnych zezwoleń na transport międzynarodowy Polska - Ukraina, nowelizacji pakietu mobilności, zmniejszenia restrykcji dla polskiego sektora przewoźników czy odejścia od regulacji w ramach ‘Zielonego Ładu’ dot. transportu drogowego”.

Podnoszone były także kwestie związane z kryzysem na polsko-białoruski przejściu w Koroszczynie oraz narastającym problemem braku zawodowych kierowców na polskim rynku.

as/PAP

