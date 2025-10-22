Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami środowiska polskich przewoźników drogowych.
Przedmiotem spotkania były problemy i wyzwania, z jakimi obecnie mierzą się polscy przewoźnicy drogowi oraz propozycje ich kompleksowego rozwiązania
— poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.
Wśród najważniejszych zagadnień podniesione zostały kwestie takie jak: umowa liberalizująca przewozy między UE i Ukrainą, unijny pakiet mobilności, refundacja obowiązkowej wymiany inteligentnych tachografów w pojazdach, wizy dla kierowców z krajów spoza Unii Europejskiej oraz transport w ramach regulacji „Zielonego Ładu”
— dodała.
Poza prezydentem w spotkaniu uczestniczyli również: zastępca szefa Gabinetu Prezydenta RP Jarosław Dębowski, minister Karol Rabenda oraz doradca Prezydenta Alvin Gajadhur.
Oczekiwania środowiska
W komunikacie Kancelarii Prezydenta RP poinformowano, że przedstawiciele środowiska przewoźników drogowych domagali się m.in. „powrotu dwustronnych zezwoleń na transport międzynarodowy Polska - Ukraina, nowelizacji pakietu mobilności, zmniejszenia restrykcji dla polskiego sektora przewoźników czy odejścia od regulacji w ramach ‘Zielonego Ładu’ dot. transportu drogowego”.
Podnoszone były także kwestie związane z kryzysem na polsko-białoruski przejściu w Koroszczynie oraz narastającym problemem braku zawodowych kierowców na polskim rynku.
