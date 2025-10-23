Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałecz znalazła się na celowniku środowisk lewicowo-liberalnych. W ostatnich dniach ataku na nią dopuścił się m.in. portal Newsweek. Teraz celebryta sympatyzujący z Platformą Obywatelską Zbigniew Hołdys uderzył w nią natomiast z powodu tego, że… debatowała z Mateuszem Morawieckim, byłym premierem, szefem EKR.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym znalazł się m.in. Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR. Fotografia wykonana została po debacie Instytutu Sobieskiego.
Rzadkość: merytoryczna debata o sprawach najważniejszych dla Polski. Nie w stylu „spijamy sobie z dzióbków i kisimy się w swoim własnym sosie”, ale prawdziwe zwarcie na fakty i argumenty różnych opcji politycznych. Bardzo cenna rzecz w naszym życiu publicznym
— napisała.
Brawa dla Instytutu Sobieskiego za organizację. Dziękuję Krzysztofowi Bosakowi, Mateuszowi Morawieckiemu, Miłoszowi Motyce i prowadzącemu Grzegorzowi Sroczyńskiemu za dobrą dyskusję
— wskazała.
Hołdys grzmi
Fakt, że polityk uczestniczyła w debacie, mocno nie spodobał się Zbigniewowi Hołdysowi, celebrycie, który sympatyzuje z obozem Platformy Obywatelskiej.
Pełczyńska-Nałęcz rozmawiała z Morawieckim. Wg niej była to „bardzo dobra rozmowa”. Kłamcy rozumieją się nawet bez słów
— grzmiał.
Atak „Newsweeka”
W ostatnim czasie Pełczyńska-Nałęcz znajduje się „pod pręgierzem” środowisk lewicowo-liberalnych.
W styczniu odbędą się ponadto wybory na przewodniczącego Polski 2050 - wiadomo, że o reelekcje nie będzie ubiegał się Szymon Hołownia - i Pełczyńska-Nałęcz jest jedną z faworytek. Jej głównym kontrkandydatem jest Ryszard Petru.
Portal „Newsweek” postanowił włączyć się pośrednio w tę kampanię, uderzając w minister.
Dlaczego ta, o której wszyscy mówili „następczyni Szymona”, musi dziś walczyć o każdy głos, by nie zostać w polityce z niczym? Odpowiedź nie jest łatwa, bo właściwie nikt nie wie, jakim cudem została pierwszą po Hołowni
— pisał portal.
Co więcej „Newsweek” przedstawił ją jako „karierowiczkę, która despotycznie rozpycha się w partii” i określił ją mianem „carycy”.
