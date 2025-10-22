KRS podjęła zdecydowane kroki wobec sędzi Beaty Najjar, która mimo przejścia w stan spoczynku, orzeka i kieruje Sądem Okręgowym w Warszawie. „Pani Beata Najjar uważa, że się nic nie dzieje, ale kiedy jej wyrok trafi do Sądu Najwyższego, to będą musieli się nad tym pochylić” — mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl szefowa KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. Rada podjęła dziś uchwałę o zawiadomieniu prokuratury oraz Rzecznika Dyscyplinarnego SSP o sprawie sędzi Najjar. Dziś także umorzyła sprawę wyrażenia zgody na dalsze orzekanie sędziego Piotra Raczkowskiego, który skończył 65 lat.
CZYTAJ TAKŻE: Żurek będzie teraz jednoosobową KRS? Wstrzymał przejście w stan spoczynku sędzi Beaty Najjar z warszawskiego SO
Szefowa KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka przypomniała ministrowi Waldemarowi Żurkowi zaraz po objęciu przez niego urzędu, o konieczności zawiadomienia niektórych sędziów o przejściu w stan spoczynku.
Obowiązkiem ministra jest powiadomić sędziego, że jest w stanie spoczynku, a później też te obowiązki są nakładane na prezesa sądu. Więc od strony formalnej, to na ministrze ciąży obowiązek zawiadomienia takiego sędziego. Minister Żurek w odpowiedzi na moje pismo wydał komunikat, że pani Najjar jest w stanie czynnym
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
W tej sytuacji KRS podjęła kroki prawne, których konsekwencją jest zawiadomienie prokuratury oraz Rzecznika Dyscyplinarnego SSP.
Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o skierowaniu do Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec sędzi w stanie spoczynku Beaty Najjar i zawiadomieniu Prokuratury Krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez sędzię Najjar
— czytamy we wpisie KRS w mediach społecznościowych.
KRS podjęła uchwałę z żądaniem wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec sędzi Beaty Najjar (SO w Warszawie) oraz kieruje stosowne zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień. Sędzia podejmuje działania orzecznicze wiedząc, że jest w stanie spoczynku
— poinformowała również szefowa KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
W dodatku Pani Najjar uważa się za prezesa sądu. Ciekawy przypadek
— napisał sędzia dr Maciej Nawacki, członek Krajowej Rady Sądownictwa.
„Najjar sobie sama przydziela te sprawy”
Minister Waldemar Żurek uzurpuje sobie prawo do decydowania o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów. Jedynym konstytucyjnie uprawnionym organem jest w tej materii Krajowa Rada Sądownictwa, której Żurek nie uznaje. Po wymianie kierownictwa warszawskiego Sądu Okręgowego nową szefową sądu została sędzia Beata Najjar.
Pani Najjar sobie sama przydziela te sprawy, jest prezesem, więc dopuszcza się orzekania, a powinna wiedzieć, że jest w stanie spoczynku, bo nie skierowała tego wniosku do KRS , tylko do ministra. Minister nam to przekazał tylko w tym trybie KPA, który nie ma zastosowania do postępowań przed KRS. To był wniosek do ministra, a nie do KRS, więc nie w ogóle byliśmy adresatami, a po drugie zostało przekazane po terminie
— stwierdza sędzia Pawełczyk-Woicka, która w obecnej sytuacji nie jest w stanie przewidzieć, co może teraz zrobić kierowana przez Żurka prokuratura.
Nie wiem, co zrobi prokuratura. Pewnie będzie musiała co najmniej podjąć czynności sprawdzające. Sprawą zajmie się Rzecznik Dyscyplinarny SSP
— ocenia prezes KRS.
A jak do sprawy może podchodzić sama zainteresowana?
Pani Beata Najjar uważa, że się nic nie dzieje, ale jej wyrok trafi do Sądu Najwyższego, jeżeli wcześniej nie uchyli tego Sądu Apelacyjny, to będą musieli się nad tym pochylić. Mamy cztery orzeczenia SN, które mówią, że jak sędzia nie dopełni terminów (odejście w stan spoczynku - przyp. red.) i tych obowiązków wynikających z ustawy złożenia wniosku do KRS, to jest nieuprawniony do orzekania. Ten skutek przejścia w stan spoczynku następuje ex lege
— mówi nam nam szefowa KRS.
Kolejny sędzia w stanie spoczynku - TSUE tu nie decyduje
Przewodniczącą Krajowej Rady Sadownictwa zapytaliśmy także o kolejnego sędziego, który powinien przestać orzekać - Piotra Raczkowskiego.
Wiceminister Dariusz Mazur przywrócił sędziego Raczkowskiego i skierował do nas wniosek, abyśmy wyrazili zgodę na dalsze przez niego orzekanie
— wyjaśnia nam sędzia Pawełczyk-Woicka i wskazuje, że KRS sprawę umorzył.
KRS podjęła uchwałę o umorzeniu postępowania z wniosku sędziego Piotra Raczkowskiego przekazanego do Rady przez Dariusza Mazura o podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na orzekanie po ukończeniu 65 r.ż. Wyrok TSUE wiąże tylko w konkretnej sprawie a sędzia przeszedł w stan spoczynku. Ustawa nie przewiduje powrotu sędziego do stanu czynnego na mocy wyroku TSUE. Odrębną kwestią będzie ustalenie osoby odpowiedzialnej za dopuszczenie do orzekania sędziego w stanie spoczynku
— napisała w mediach społecznościowych szefowa KRS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743846-co-z-sedzia-najjar-szefowa-krs-przekroczyla-uprawnienia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.