Prokurator badający sprawę stosowania systemu Pegasus przedstawił byłemu zastępcy szefa CBA Danielowi K. zarzut przekroczenia uprawnień oraz ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy neo-PK Przemysław Nowak. Chodzi o materiały zawierające tajemnicę adwokacką dotyczące m.in. córki premiera Katarzyny Tusk-Cudnej. Sama córka obecnego premiera nie była bezpośrednio podsłuchiwana przy użyciu Pegasusa, co przyznała neo-Prokuratura Krajowa. „Przyznanie pani Katarzynie statusu pokrzywdzonej jest związana zupełnie z inną kwestią i - co tutaj dużo mówić - dość ‘egzotyczną’ interpretacją przepisów ustawy o CBA w zakresie nadzoru nad czynnościami prowadzonymi przez służbę w ramach kontroli operacyjnej” - podkreślił mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Daniela K.
Daniel K. pełnił funkcję wiceszefa CBA od połowy 2020 r. do początku 2024 r. W marcu br. został przesłuchany na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Zeznawał wówczas, że nie uczestniczył w pracach związanych z finansowaniem, zakupem i wprowadzeniem do użycia systemu Pegasus.
Prokuratura dziś przesłuchała Daniela K. w charakterze podejrzanego. Jak poinformował Przemysław Nowak w komunikacie opublikowanym na stronie neo-PK, przedstawiony zarzut dotyczy w szczególności przekazania 8 lipca 2020 r. ówczesnemu Prokuratorowi Krajowemu, Bogdanowi Święczkowskiemu, całości materiału (15 płytach DVD) pozyskanego w ramach kontroli operacyjnej prowadzonej wobec adwokata Romana Giertycha, w tym również materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką.
Tajemnica obrończa objęta jest tzw. bezwzględnym zakazem dowodowym. Materiał zawierający tę tajemnicę powinien być niezwłocznie, komisyjnie i protokolarnie zniszczony. Jego wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Tajemnica adwokacka objęta jest natomiast tzw. względnym zakazem dowodowym
— napisał rzecznik neo-PK.
W razie stwierdzenia, że materiał może zawierać tę tajemnicę, powinien on zostać przekazany do sądu celem oceny, czy może być wykorzystany w postępowaniu karnym
-– wskazał.
Zaznaczył, że podejrzany nie miał uprawnień do przekazania Prokuratorowi Krajowemu materiałów zawierających tajemnicę obrończą i adwokacką.
Było to działanie na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego szeregu osób, których prawo do zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem zostało naruszone
— ocenił Nowak.
B. wiceszef CBA nie przyznał się do winy
W komunikacie poinformowano, że b. wiceszef CBA nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Za zarzucany Danielowi K. czyn grozi do trzech lat pozbawienia wolności.
Na konferencji prasowej rzecznik prokuratury doprecyzował, że materiały zawierające tajemnicę adwokacką dotyczyły m.in. córki premiera Katarzyny Tusk-Cudnej, która otrzymała status pokrzywdzonej. Według Nowaka, prawo Tusk-Cudnej do tajemnicy kontaktu z adwokatem zostało naruszone.
Prokurator przesłuchał ją w charakterze świadka i pokrzywdzonej 8 października w ramach tego śledztwa i w wątku dotyczącym właśnie kontroli operacyjnej stosowanej wobec Romana Giertycha
— powiedział.
Czy przesłuchana będzie Małgorzata Tusk?
Dopytywany przez dziennikarzy, poinformował, że prokuratura nie przesłuchała żony premiera, Małgorzaty Tusk. Nie wykluczył jednak, że zostanie ona wezwana w ramach tego samego wątku.
Świadek powinien być najpierw wezwany przez prokuratora
— podkreślił Nowak.
Mec. Lewandowski: Zarzuty wobec Daniela K. są absurdalne
Do sprawy na platformie X odniósł się mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Daniela K., jeszcze przed pojawieniem się komunikatu neo-PK w sprawie.
Jako obrońca b. wiceszefa CBA Daniela K. chętnie odniosę się do prawnych argumentów pokazujących opinii publicznej absurdalność przedstawionych dzisiaj mojemu Klientowi zarzutów
— napisał na platformie X mec. Bartosz Lewandowski.
Jestem aktualnie związany tajemnicą śledztwa, ale nie wątpię, że lada moment PK opublikuje oficjalny komunikat w tej sprawie, do którego będę mógł się odnieść. Szczególnie, że do mediów trafił przeciek o planowanym przesłuchaniu mojego Klienta i TVN24 opublikował informację o tej czynności już o 9:20. Mogę natomiast zdementować twierdzenia powielane również przez samego pana premiera Donalda Tuska, że nigdzie w materiałach prokuratorskich nie ma mowy o stosowaniu kontroli operacyjnej wobec jego Córki i Małżonki
— podkreślił mecenas.
Przyznanie pani Katarzynie statusu pokrzywdzonej jest związana zupełnie z inną kwestią i - co tutaj dużo mówić - dość „egzotyczną” interpretacją przepisów ustawy o CBA w zakresie nadzoru nad czynnościami prowadzonymi przez służbę w ramach kontroli operacyjnej. Chętnie odniosę się do komunikatu Prokuratury w tej sprawie, aby opinia publiczna poznała prawo jakie w tej materii obowiązywało!
— zaznaczył.
Jak podał Onet, córka premiera była klientką Romana Giertycha, wówczas adwokata, obecnie posła KO; Giertych reprezentował ją w wytaczanych tabloidom sprawach o ochronę dóbr osobistych. Portal wskazał, że w przeszłości Giertych był również pełnomocnikiem syna Donalda Tuska, Michała, jednak o planach jego przesłuchania na razie nic nie wiadomo.
Nieprawdziwe oskarżenia Tuska
Tymczasem Donald Tusk oskarżył na X PiS, że rzekomo podsłuchiwał przy użyciu Pegasusa jego żonę i córkę. Sama neo-PK zdementowała jego rewelację, zauważając, że córka Tuska nie była bezpośrednio podsłuchiwana. Rozmowa nagrała się, gdyż rozmawiała z Romanem Giertychem, który był namierzany przez służby Pegasusem.
To, że Tusk znowu ordynarnie kłamie, ż nikogo nie dziwi. Nikt nie zakładał podsłuchów jego żonie ani córce. Ale to, że Tusk wciągał żonę i córkę w kontakty z aferzystą Giertychem, którego służby namierzały Pegasusem, każąc im do niego dzwonić — to już zupełnie inna sprawa
— tłumaczył we wpisie na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS.
Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.
