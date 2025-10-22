„Tusk jest urodzonym manipulatorem i kłamcą. On potrafi tylko to, jego rządy to właśnie seria kłamstw, manipulacji i szantażu. I tutaj też mamy do czynienia z takim szantażem moralnym i próbą wytworzenia atmosfery przychylnej dla niego, żeby postawił się w sytuacji ofiary. A tymczasem mamy jednak taką sytuację, trzeba to powiedzieć wprost i brutalnie, że żona i córka pana Tuska najwidoczniej kontaktowały się po prostu ze światem przestępczym, z osobami, które były co najmniej w kręgu istotnych podejrzeń, skoro sąd rzeczywiście wyraził zgodę na te działania operacyjne w stosunku do nich” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia prokurator skierował akt oskarżenia w sprawie przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
To właśnie ci ludzie, którzy teraz ścigają Michała Wosia, nadużywają uprawnień, popełniają przestępstwo i to oni, jak tylko zostanie przywrócona normalność w Polsce, staną przed sądem na ławie oskarżonych i poniosą konsekwencje za to ordynarne bezprawie
— podkreślił Marcin Romanowski.
To jest kompletny cyrk i jedno wielkie przedstawienie
— dodał polityk.
Odnosząc się do 500 dowodów dotyczących sprawy Michała Wosia, które posiada prokuratura, wskazał, że w jego sprawie również „jest mnóstwo tomów”, jednak „to są dokumenty, które są dostępne na stronach internetowych”.
Podobnie jest w tej sprawie. Myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że tego typu działania to jest odwracanie uwagi od realnych problemów – ekonomicznych, od tego, że ten rząd nie dowozi niczego, od katastrofy finansów publicznych
— podkreślił.
Romanowski: „Jest to kompletny absurd”
Tusk zaczął liczyć się z opinią międzynarodową, bo to bezprawie i tortury psychiczne w stosunku do ks. Michała, pani Urszuli i pani Karoliny, śmierć pani Barbary, to były wydarzenia, które odbiły się mocnym echem. Więc to nie jest tak, że jak mamy organizacje międzynarodowe opanowane przez środowiska lewicowe, to one też muszą dbać o minimalną wiarygodność. Zmierzam do tego, że wraz z przyjściem pana ministra Żurka zmieniły się te metody. One nie są już tak ordynarnie bezprawne, mimo że pan Żurek nie jest najostrzejszą kredką w tym piórniku, wręcz przeciwnie – najbardziej tępą, tak się wydaje i dlatego nadaje się do tego zadania. A to zadanie polega teraz na bardzo brutalnym łamaniu kręgosłupów ludziom, stawianiu sędziów przed sytuacjami jawnego i ordynarnego bezprawia
— mówił Marcin Romanowski.
Jak przyjrzymy się konstrukcji prawnej zarzutów w stosunku do Michała Wosia, to jest to kompletny absurd. To się naprawdę kupy nie trzyma, przepraszam za to określenie. Nawet nie ma sensu tego analizować, że ktoś miał sobie przywłaszczyć coś dla kogoś, kiedy przedmiotem, który miał przywłaszczyć, jest Skarb Państwa
— wyjaśnił polityk.
Cała konstrukcja tych zarzutów jest jeszcze bardziej absurdalna
— dodał.
„Tusk jest urodzonym manipulatorem”
Polityk skomentował też wpis Donalda Tuska, który na platformie X stwierdził, że za pomocą systemu Pegasus „PiS podsłuchiwał jego córkę i żonę, wnuczki i wnuków też”.
Tusk jest urodzonym manipulatorem i kłamcą. On potrafi tylko to, jego rządy to właśnie seria kłamstw, manipulacji i szantażu. I tutaj też mamy do czynienia z takim szantażem moralnym i próbą wytworzenia atmosfery przychylnej dla niego, żeby postawił się w sytuacji ofiary. A tymczasem mamy jednak taką sytuację, trzeba to powiedzieć wprost i brutalnie, że żona i córka pana Tuska najwidoczniej kontaktowały się po prostu ze światem przestępczym, z osobami, które były co najmniej w kręgu istotnych podejrzeń, skoro sąd rzeczywiście wyraził zgodę na te działania operacyjne w stosunku do nich
— powiedział.
Ale myślę, że trzeba sobie uświadomić jedno. Przecież Tusk po przegranych wyborach prezydenckich w czerwcu użył tego przykładu, że on i jego ludzie są teraz jak ci konkwistadorzy, którzy spalili za sobą okręty, a pan minister Żurek powiedział, że jeżeli my ich nie pozamykamy, to oni pozamykają nas. I to się właśnie dzieje
— podkreślił Marcin Romanowski.
Zauważył, że „oni teraz rzucili wszystkie metody, nawet zasłania się córką i żoną w sposób haniebny i manipulacyjny, żeby osiągać te swoje cele”.
Żeby przez przejęte sądy, bo pamiętajmy, że przecież sądy są przejęte, manipulacje składami orzekającymi, odejście od systemu losowego przydziału spraw, oni chcą rzeczywiście zamykać opozycję do więzień tylko po to, żeby ocalić swoją skórę, bo rzeczywiście jest tak i to nie jest chyba dla nikogo zaskoczeniem, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą u władzy obecnie
— wskazał.
Każdy dzień i akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi jest kolejnym przykładem tego, przynosi właśnie kolejne przestępstwo. Przecież to jest jawne nadużycie uprawnień, tak jak powiedziałem na początku - stawianie takich absurdalnych zarzutów w celu osiągnięcia korzyści osobistych przez właśnie takich ludzi, prokuratorów i polityków, którzy tym wszystkim sterują
— zaznaczył polityk.
