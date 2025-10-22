Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zwrócili uwagę na brudną grę koalicję 13 grudnia, która próbuje udawać, że zamierza zwiększyć opodatkowanie dla banków. Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej wykazał, że mamy do czynienia jedynie z działaniami pozorowanymi. „6 miliardów złotych w przyszłym roku będzie pochodzić z tego podatku, w roku 2027 już tylko 4,7, a w kolejnych latach po miliardzie złotych” - wskazał. Zbigniew Kuźmiuk zwracał natomiast uwagę na fatalną sytuację związaną z tegorocznym budżetem. „Minister Domański prawdopodobnie przygotowuje się do tego, żeby nie przekazać pełnej dotacji do ZUS, a także oszczędzać na zbrojeniach” - przestrzegł.
Chcieliśmy przedstawić stanowisko klubu parlamentarnego do ustawy, która została przyjęta na ostatnim posiedzeniu Sejmu, było to przedłożenie rządu koalicji 13 grudnia dotyczące podatku CIT od banków
— powiedział Mariusz Błaszczak, były wicepremier, były minister obrony narodowej, szef klubu PiS podczas konferencji prasowej.
To przedłożenie można by zatytułować w ten sposób, ono jest dowodem tego, że Donald Tusk jest najlepszym przyjacielem banksterów
— ocenił
Działania pozorne
Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że mamy do czynienia z działaniami pozornymi.
6 miliardów złotych w przyszłym roku będzie pochodzić z tego podatku, w roku 2027 już tylko 4,7, a w kolejnych latach po miliardzie złotych
— wyjaśnił.
Tymczasem zyski banków są bardzo duże - w 2024 wynosiły 40 mld zł, a w tym roku mówi się o 45 mld zł
— dodał.
Te 6 miliardów złotych to widać, że jest to rezultatem układu, jaki został zawarty między koalicją 13 grudnia i banksterami właśnie
— zaznaczył.
Konwencja PiS
Były szef MON wyjaśnił, że podczas konwencji programowej, która rozpocznie się już 24 października, odbędzie dyskusja na temat tego, w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby gigantyczne zyski, które posiadają banki, trafiały do budżetu państwa.
Mamy cały zestaw pomysłów
— zaznaczył.
Ja gwarantuję, że część z tych zysków powinna trafić do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Stawiam na to, że 1/4 z tych nadmiarowych zysków powinna do Ministerstwa Obrony Narodowej trafić, natomiast ile z tych nadmiarowych zysków powinno trafić do budżetu państwa? Stawiam taką tezę, że ponad połowa
— podkreślił.
Nowelizacja budżetu
Podczas konferencji prasowej głos zabrał także poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów, rząd zastanawiał się nad nowelizacją budżetu na ten rok. Okazuje się, że brakuje przynajmniej jednomiesięcznych dochodów budżetowych. To są poważne problemy. Albo nowelizacja, która byłaby skandalem, dlatego wolą to zrobić po cichu sztucznie podnosząc dochody
— wskazał.
Jeżeli się nie będzie przekazywało zwrotów podatku VAT w grudniu, to można na tym sztucznie podwyższyć dochody
— zauważył.
Minister prawdopodobnie przygotowuje się do tego, żeby nie przekazać pełnej dotacji do ZUS, a także oszczędzać na zbrojeniach. Jeżeli to miałoby się zmaterializować, to będzie niebywały skandal
— dodał.
Balcerowicz 2.0
Podczas konferencji prasowej wypowiedział się także poseł Janusz Kowalski.
Politykę probanksterską Donalda Tuska realizuje Balcerowicz 2.0, czyli Andrzej Domański, który ma czas spotykać się z różnymi dziwnymi instytucjami i przygotowywać prawo, które pozwala bankom zachowywać gigantyczne zyski w swoich portfelach, kosztem milionów Polaków, którzy są łupieni przez międzynarodową finansjerę
— powiedział.
40 mld zł - takie są gigantyczne zyski banków za zeszły rok. A. Domański nie dość, że chce tylko i wyłącznie 6 mld zł zabrać bankom, to jeszcze w sposób bezczelny uderza w bankowość spółdzielczą. Będziemy bankowości spółdzielczej bronić
— kontynuował.
To Donald Tusk i Andrzej Domański blokują bardzo dobre projekty PiS, m. in. projekt, który doprowadziłby do obniżenia marż za kredyty hipoteczne do 1%. To jeden z powodów gigantycznych zysków banków
— wyjaśnił.
