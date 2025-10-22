„To, że Tusk znowu ordynarnie kłamie, już nikogo nie dziwi. Nikt nie zakładał podsłuchów jego żonie ani córce. Ale to, że Tusk wciągał żonę i córkę w kontakty z aferzystą Giertychem, którego służby namierzały Pegasusem, każąc im do niego dzwonić — to już zupełnie inna sprawa” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. W ten sposób odniósł się do wpisów premiera Donalda Tuska, który atakuje PiS za to, że rzekomo służby podsłuchiwały Pegasusem jego żonę i córkę. Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała status osoby poszkodowanej w związku ze śledztwem dotyczącym rzekomego politycznego wykorzystywania narzędzia inwigilacji. Informował o tym Onet, wskazując przy tym, że córka obecnego premiera mogła kontaktować się z osobą objętą kontrolą operacyjną - mecenasem Romanem Giertychem.
Donald Tusk po publikacji Onetu zamieścił dwa wpisy, w których zaatakował PiS:
Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?
W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście.
Ziobro: Tusk znów ordynarnie kłamie
Z wpisów premiera jednoznacznie wynika sugestia, że „PiS podsłuchiwał” jego żonę i córkę i że inwigilacja była wymierzona konkretnie w Małgorzatę Tusk i Katarzynę Tusk-Cudny. Rzecz w tym, że nawet portal Onet, który opisywał sprawę, przypomniał, że inwigilowany był mecenas Roman Giertych, w związku ze sprawą Polnordu. Z kolei członków rodziny Tusków adwokat reprezentował w różnych sprawach.
Do ataków Tuska odniósł się Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS i były minister sprawiedliwości.
To, że Tusk znowu ordynarnie kłamie, ż nikogo nie dziwi. Nikt nie zakładał podsłuchów jego żonie ani córce.
Ale to, że Tusk wciągał żonę i córkę w kontakty z aferzystą Giertychem, którego służby namierzały Pegasusem, każąc im do niego dzwonić — to już zupełnie inna sprawa.
Dziś może tylko kłamać i wykorzystywać przejętą siłą prokuraturę do zemsty na tych, którzy dali polskim służbom skuteczne narzędzie walki z przestępcami. Próbuje też robić z własnych wyborców idiotów, wmawiając im, że zakładano podsłuchy jego rodzinie i że Pegasus to zło — choć właśnie dzięki niemu rozbito mafie i udaremniono zamachy, a narzędzie to stosowały też Francja, Hiszpania i Holandia
— napisał na portalu X.
Również Mariusz Kamiński, za rządów Zjednoczonej Prawicy szef MSWiA, obecnie europoseł PiS, skomentował wpis Tuska.
Panie Tusk, nikt nie inwigilował Pana rodziny. Dobrze pan o tym wie. Nawet Siemoniak wskazuje na pana manipulacje. Przestań pan kłamać
— napisał.
