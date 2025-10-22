Marcin Kierwiński, szef MSWiA, podczas konferencji prasowej przed Komendą Powiatową Policji w Wołominie stwierdził, że rząd Zjednoczonej Prawicy „użył broni przeciwko polskim obywatelom”, poneważ system Pegasus jest bronią cybernetyczną. „To jest hańba dla polityków PiS. Oni się powinni zapaść ze wstydu pod ziemię” - przekonywał. Sprawę skomentował także na platformie X. „Informacje o podsłuchach u najbliższej rodziny D. Tuska dewastują narrację PiS o tym, że Pegasus służył do walki z przestępcami. Nie, to było narzędzie systemowej walki z opozycją” - napisał minister. Kierwińskiemu odpowiedział Maciej Wąsik, były szef MSWiA, obecnie europoseł PiS. „To świadomy fejk Marcina Kierwińskiego. Ten człowiek jest absolutnie niewiarygodny!” - napisał.
Na konferencji poświęconej modernizacji służb mundurowych Marcin Kierwiński odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło wątku córki premiera Donalda Tuska w sprawie Pegasusa.
Jeszcze jako poseł opozycji składałem zawiadomienia do prokuratury, używając - moim zdaniem adekwatnej- kwestii nazwania sprawy po imieniu, a mianowicie: pierwszy raz od lat 80. władza użyła broni przeciwko własnym obywatelom
— powiedział szef MSWiA.
Pegasus jest bronią cybernetyczną i został użyty przeciwko polskim obywatelom. Użyli go politycy PiS. Nie wiem, kto w tej hierarchii decyzyjnej tam podejmował decyzje, czy to Kaczyński, czy Ziobro, czy Woś, czy jakiś inny Kamiński, czy Wąsik. Ale wiem, że władza, pisowska władza, podsłuchiwała własnych obywateli. Inwigilowała własnych obywateli i to nie zostanie bez konsekwencji. A to, że sięgano po te metody wobec rodzin polityków opozycji, no to jest hańba. To jest hańba dla polityków PiS. Oni się powinni zapaść ze wstydu pod ziemię
— dodał.
Odpowiedź byłego wiceszefa MSWiA
Kierwiński zamieścił również komentarz na portalu X.
Informacje o podsłuchach u najbliższej rodziny D. Tuska dewastują narrację PiS o tym, że Pegasus służył do walki z przestępcami. Nie, to było narzędzie systemowej walki z opozycją. Stosowanej bez żadnych hamulców
— napisał.
Żadna polska slużba nie prowadziła kontroli operacyjnej wobec rodziny Donalda Tuska, ani Pegasusem, ani żadnymi innymi metodami. To świadomy fejk Marcina Kierwińskiego. Ten czlowiek jest absolutnie niewiarygodny!
— odpowiedział były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.
Modernizacja służb mundurowych
Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029”. Szef MSWiA Marcin Kierwiński na dzisiejszej konferencji prasowej przed Komendą Powiatową Policji w Wołominie podkreślał, że projekt jest odpowiedzią na obecne realia.
Żyjemy w niebezpiecznych czasach i nie mówię tylko o kwestiach wojny za naszą wschodnią granicą, ale przecież są też liczne akcje sabotażu, liczne niebezpieczne wydarzenia, w które obfitują nasze czasy
— wskazał Kierwiński.
Dlatego, jak dodał, należy wzmacniać polskie bezpieczeństwo.
Jego zdaniem jest to „największy w historii program modernizacji służb podległych MSWiA”.
– podkreślił Kierwiński.
Minister powiela kłamliwą narrację, którą przecież już dziś rano - i to na antenie TVP w likwidacji - rozbił… jego kolega z rządu? Dzień jak co dzień pod rządami koalicji 13 grudnia!
aja/X, PAP
