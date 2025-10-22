25 października odbędzie się konwencja PO, podczas której ma zapaść decyzja o zakończeniu istnienia Platformy Obywatelskiej. Zamiast tego powstanie nowa partia, z połączenia PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Jaka będzie jej nazwa? Wszystko wskazuje na to, że w programie „Onet Rano” zdradził ją Witold Zembaczyński, poseł KO. „Najprawdopodobniej będziemy się nazywać Koalicją Obywatelską, ale ostateczne decyzje w sobotę” - zaznaczył Zembaczyński.
Witold Zembaczyński ujawnił też, że logotypem nowej formacji powinno być serduszko, używane już od dawna przez KO. W istocie zatem w zasadzie niewiele się zmieni w porównaniu z sytuacją obecną, po prostu zostanie to sformalizowane.
Lider jest ten sam, rebranding jeżeli chodzi o nazwę i logotyp, natomiast Donald Tusk na pewno będzie liderem
— zapewnił Zembaczyński, do kierownictwa KO mają jednak dołączyć też Barbara Nowacka i Adam Szłapka, czyli liderzy dotychczasowych formacji koalicyjnych PO. To także jest totalnie przewidywalny ruch.
Po co ta zmiana?
Nawet dziennikarka Onetu zapytała, po co ta zmiana jest wykonywana, skoro projekt Koalicji Obywatelskiej i tak istnieje już od lat, tyle że do tej pory formalnie nie była to partia.
Robimy to po to, żeby być silniejsi, a jednocześnie skorzystać z tych doświadczeń, które mamy od 2018 roku, bo wtedy zawiązaliśmy Koalicję Obywatelską i żeby ugruntować nasza współpracę, pokazać, że prawica się dzieli, a postępowe, liberalne centrum się łączy
— powiedział.
Zmiana podstawowa to jest to, że łączymy środowisko w ramach jednego projektu, czyli nie będziemy musieli już wykuwać programu KO złożonego z postulatów różnych środowisk (…), tylko pracujemy jako jeden team, jesteśmy formalnie w tramach jednej organizacji, co też sprawia, że jesteśmy silniejsi
— dodał.
Raczej trudno sądzić, by argumenty Zembaczyńskiego przekonały zbyt wiele osób. Techniczne zmiany w KO raczej nie przyczynią się do ewentualnego zwiększenia poparcia dla tej formacji.
