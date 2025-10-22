Mimo rekordowego zadłużenia budżetu państwa minister finansów Andrzej Domański jest zadowolony ze swoich działań. „My uważamy, że w tym roku deficyt państwa będzie wyraźnie niższy niż przedstawiony na tej mapce” - powiedział w „Sygnałach dnia” PR1 Domański, który nie widzi potrzeby nowelizacji budżetu, bo wszystko ma pod kontrolą. „Wciąż spłacamy długi po rządach PiS. W tym roku spłaciliśmy 35 miliardów złotych, a gospodarka przyspiesza przy wyraźnie niższej inflacji” - oświadczył. Warto przypomnieć, że rząd Donalda Tuska odziedziczył po PiS deficyt budżetowy na poziomie 50 proc. PKB, obecna ekipa zwiększyła go do niebezpiecznych 60 proc.
Budżet na 2025 r. dopuszcza deficyt w wysokości prawie 288,8 mld zł, wydatki w kwocie blisko 921,62 mld zł a dochody - prawie 632,85 mld zł., Kłopot w tym, że wpływy z podatków maleją, podczas kiedy wydatki mocno rosną.
Dochody budżetu faktycznie są niższe niż planowane, z tytułu wyraźnie niższej inflacji. Bo inflacja prognozowana na rok 2025 to 5 proc., tymczasem ostatni odczyt wynosi poniżej 3 proc. Udało się skończyć z szokowym wzrostem cen, jaki obserwowaliśmy za rządów PiS. Natomiast z punktu widzenia budżetu oznacza to trochę niższe od planowanych wpływy, przede wszystkim z tytułu podatku vat, choć nie tylko. Dlatego faktycznie mamy dochody niższe niż planowane w projekcie ustawy
— stwierdził w Polskim Radiu Andrzej Domański, który odpowiedzialność za zły stan finansów państwa zrzucił na poprzedni rząd.
W tym roku 35 mld zł to dług deficytu budżetowego, który spłaciliśmy po długach zaciągniętych przez PiS. Natomiast gospodarka przyspiesza, zarówno po stronie dochodowej jak i od strony wydatkowej
— oświadczył Domański. Trudno nie zauważyć, że ogromne zadłużenie przyszło jednak wraz z rządami Donalda Tuska. W trzy lata – licząc także 2026 r. - Polska będzie mieć samego deficytu budżetowego ok. 800 mld zł. Zadłużenie budżetu za rządów PiS zostało ograniczone do 50 proc., a za rządów ministra Domańskiego znów skoczyło do poziomu 60 proc. PKB.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Alarmujące dane Eurostatu. Morawiecki: Przyszłe pokolenia będą musiały spłacić górę długu, którą Tusk wyprodukował
Optymizm Domańskiego
Inżynier finansów rządu Donalda Tuska nie obawia się rosnącego zadłużenia budżetu. W ocenie Domańskiego nie ma nawet konieczności nowelizacji chwiejącego się tegorocznego budżetu.
My uważamy, że w tym roku deficyt państwa będzie wyraźnie niższy niż przedstawiony na tej mapce. Podtrzymuję iż nie widzę w tej chwili potrzeby nowelizacji tegorocznego budżetu. Dochody, chociażby z VAT-u, mają w tej chwili dwucyfrową dynamikę
— stwierdził Andrzej Domański w „Sygnałach dnia” PR1. Dobremu samopoczuciu ministra Domańskiego przeczą oceny agencji ratingowych Fitch i Moody’s, które właśnie ze względu na zły stan naszych finansów publicznych obniżyły perspektywę Polski ze stabilnej do negatywnej. Szef resortu finansów próbował załagodzić tę sytuację i oświadczył, że być może w budżecie pojawią się jakieś oszczędności.
Wiemy, że nie wszystkie resorty wydadzą wszystkie pieniądze, które zostały zaplanowane na ten rok. Dlatego na te moment nie widzę konieczności nowelizacji budżetu
— podkreślił Domański i dodał, że Polska dużo wydaje na obronność.
Na przyszły rok zaplanowaliśmy rekordowe nakłady 220 mld zł - zarówno w budżecie państwa, jak i w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To ponad 4,8 proc. naszego PKB, najwięcej ze wszystkich państw NATO. Ale wymaga tego sytuacja geopolityczna. Bezpieczeństwo to absolutny priorytet
— podkreślił gość Jedynki. Minister wyraził też nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze nowelizację ustawy o CIT, która podnosi stawkę podatku dochodowego od banków. Uderza jednocześnie w banki spółdzielcze i SKOKI- traktując je na równi z finansowymi gigantami.
Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki nie będzie tej ważnej ustawy, poprawiającej stabilność finansów państwa, wetował
— powiedział Domański.
CZYTAJ TAKŻE: Moody’s obniża Polsce perspektywę kredytową na negatywną. „Tuskowi i Domańskiemu wydawało się, że ‘hulaj dusza’”
Obietnice - kwota wolna
Minister rządu Donalda Tuska twierdzi, że obecnie sprawujący władzę realizują po kolei złożone w czasie kampanii wyborczej obietnice.
My krok po kroku realizujemy nasze zobowiązania wobec wyborców. Podnieśliśmy, tak jak obiecywaliśmy, o 30 proc. wynagrodzenie dla nauczycieli, o 20 proc. dla sfery budżetowej, w pierwszych tygodniach naszego rządzenia. Wprowadziliśmy babciowe, pamiętam jak jeszcze PiS w trakcie kampanii mówił, że tego nie zrobimy, a wprowadziliśmy program Aktywny rodzic
— stwierdził Andrzej Domański w „Sygnałach dnia” PR1 i dodał, że podniesienie kwoty wolnej tez kiedyś nastąpi.
Ten postulat kwoty wolnej, on nie jest w żaden sposób anulowany, natomiast całą nasz rozmowę poświęciliśmy praktycznie dyskusji o finansach publicznych, o budowaniu bezpieczeństwa, o nakładach na obronę i mogę tylko powtórzyć za premierem Tuskiem, że w 2026 roku kwota wolna nie ulegnie zmianie
— stwierdził Andrzej Domański w „Sygnałach dnia” PR1. Warto Przypomnieć, że w dokumencie przesłanym przez rząd do Brukseli jesienią ubiegłego roku (plan budżetowo-strukturalny) zobowiązano się, że do roku 2028 włącznie nie podwyższy kwoty wolnej od podatku oraz nie zwaloryzuje progów podatkowych.
CZYTAJ TAKŻE: Katastrofa finansów pod rządami koalicji Tuska. PiS: „Rozliczymy tę bandę”; „Domański nie znajdzie pracy nawet w warzywniaku”
Czarne scenariusze?
Co będzie z publicznymi finansami, jeśli sytuacja geopolityczna pogorszy się, co może skutkować kryzysem gospodarczym w szerszym zakresie.
Czarne łabędzie zazwyczaj mają to do siebie, że ich nie widać, bo to są zazwyczaj takie wydarzenia, które się pojawiają, a nie są oczekiwane. Ale faktycznie, musimy przygotowywać budżet na również potencjalnie trudniejsze czasy. I dlatego przedstawiliśmy bardzo konkretne propozycje działań
— oświadczył minister finansów dodając, że ma scenariusze, przewidujące sukcesywne obniżanie zadłużanie państwa.
My oczywiście wciąż patrzymy na finanse publiczne, państwa i wysoki poziom deficytu. Jest naturalnie przez nas obserwowane i podejmujemy działania, aby ten deficyt był sukcesywnie obniżany. Myślę, że takie spojrzenie kwartalne, ono wiemy, że dochody i wydatki państwa podlegają wahaniom
— stwierdził Andrzej Domański w „Sygnałach dnia” PR1.
CZYTAJ TAKŻE: Koalicja 13 grudnia zatopi Polskę? Fatalne przewidywania ws. budżetu państwa! „Na koniec roku deficyt przekroczy 7 proc. PKB”
koal/PR1
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743794-domanski-nie-ma-potrzeby-nowelizacji-tegorocznego-budzetu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.