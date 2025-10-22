„Po sześciu latach w polityce jestem bardzo zmęczona plemienną wojną. Chciałabym, byśmy rozmawiali bardziej konkretnie. Jestem cały czas w bardzo dobrym kontakcie z ludźmi. Mam dużo spotkań w terenie i oni też to mówią, że ile można słuchać kłótni. Tylko ja mam wrażenie, że media też to lubią. Musimy się nad tym zastanowić, jak ostudzić te emocje i poszukać też rzeczy, które nas łączą. Ja strasznie tego potrzebuję” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Klaudia Jachira, poseł KO i Zielonych, przed karierą poselską znana głównie z oburzających happeningów uderzających w PiS.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Posłanki KO zaszczuły policjanta! Odszedł ze służby po 28 latach pracy. Jachira nie zamierza przepraszać: „Za co?…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743793-jak-jachira-przezywa-11-listopada-zaskakujace-wyznanie