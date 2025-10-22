TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jak Jachira przeżywa 11 listopada? Zaskakujące wyznanie. Zdradziła, co robi przy pomniku Piłsudskiego. "Duchowe przeżycie"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Klaudia Jachira / autor: Telewizja wPolsce24
Klaudia Jachira / autor: Telewizja wPolsce24

Po sześciu latach w polityce jestem bardzo zmęczona plemienną wojną. Chciałabym, byśmy rozmawiali bardziej konkretnie. Jestem cały czas w bardzo dobrym kontakcie z ludźmi. Mam dużo spotkań w terenie i oni też to mówią, że ile można słuchać kłótni. Tylko ja mam wrażenie, że media też to lubią. Musimy się nad tym zastanowić, jak ostudzić te emocje i poszukać też rzeczy, które nas łączą. Ja strasznie tego potrzebuję” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Klaudia Jachira, poseł KO i Zielonych, przed karierą poselską znana głównie z oburzających happeningów uderzających w PiS.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Posłanki KO zaszczuły policjanta! Odszedł ze służby po 28 latach pracy. Jachira nie zamierza przepraszać: „Za co?

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych