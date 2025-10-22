Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, na antenie Radia Zet m.in. temat wyników kontroli NIK-u, uderzających w IPN za czasów prezesury Karola Nawrockiego. „Nie mam jakiejś szczególnej wiary w ustalenia tego NIK-u. Pamiętamy, co pan Banaś mówił odnośnie prezentu dla Donalda Tuska” - przypomniał Bogucki. W rozmowie poruszono też m.in. temat zakazu hodowli zwierząt futerkowych, ustawy o osobie najbliższej, a także sporu o nominacje ambasadorów.
Ustawa o osobie najbliższej
Zbigniew Bogucki odniósł się do proponowanej przez Koalicję 13 grudnia ustawy o osobie najbliższej. Chociaż w ustawie ma nie padać określenie „związki partnerskie”, to jednak powszechnie ten projekt jest kojarzony jako ten, który ma być ukłonem przede wszystkim w stronę środowisk LGBT.
Żadna ustawa nie może podważać szczególnej roli i pozycji małżeństwa. Ono jest pod szczególną ochroną Rzeczypospolitej. W oparciu o małżeństwo tworzy się rodzinę, w oparciu o rodzinę tworzy się naród. Tak wygląda normalny porządek, a Prezydent będzie strażnikiem normalnego porządku
— zadeklarował Bogucki.
Te zapisy mogą mieć charakter, który będzie ułatwiał podstawowe sprawy osobom, które nie są w związkach małżeńskich, ale nie może być sytuacji, że będziemy mieli zrównywanie jakiś innych form z małżeństwem, bo to jest wbrew konstytucji
— mówił Zbigniew Bogucki, odnosząc się do wspomnianej ustawy.
Gierki Banasia
Szef KPRM odniósł się do wyników kontroli finansów IPN za lata 2022-2025, które przeprowadziła NIK - stwierdzono w nich rzekome nieprawidłowości. Izba podjęła się tego działania jeszcze za prezesury Mariana Banasia.
Jeżeli chodzi o działanie NIK-u z czasów działania, już na szczęście minionych, Banasia, to nie mam jakiejś szczególnej wiary w ustalenia tego NIK-u. Pamiętamy, co pan Banaś mówił odnośnie prezentu dla Donalda Tuska. Dla szefa chyba nawet mówił, w rozmowach nagrywanych jeszcze przed wyborami w 2023 więc mamy do czynienia raczej ze zleceniami o charakterze politycznym, niż charakterze merytorycznym
— powiedział szef KPRP.
To są oceny, a nie fakty poparte fakturami, rozliczeniami. Czy wiemy, żeby pokłosiem raportów NIK–u na czasów pana Banasia z ostatnich miesięcy, lat były zarzuty, akty oskarżenia, wyroki? Nie, to jest grzane medialnie i potem cichnie, nic z tego nie wynika
— zauważył Bogucki.
Miałem to nieszczęście spotykać się z kontrolerami NIK-u pod koniec funkcjonowania, bo kiedyś NIK faktycznie był taką instytucją, która była można powiedzieć taką ostatnią instancją jeżeli chodzi o instytucje publiczne, przed sądami, która faktycznie bardzo mocno wnikała. Natomiast to, co zrobił pan Banaś z tą instytucją, to jest zgruzowanie Najwyżej Izby Kontroli, to jest druzgoczące dla państwa polskiego
— stwierdził.
Zakup Pegasusa
Szef KPRM wskazał na absurdalność zarzutów wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, a aktualnie posła PiS Michała Wosia w sprawie zakupu oprogramowania Pegasus.
Istota tego zarzutu sprowadza się do tego, że środki nie bezpośrednio z budżetu, tylko z funduszu sprawiedliwości, spoza budżetu, poszły na zakup oprogramowania, które miało chronić państwo polskie przed terroryzmem. Minister Woś miał do tego prawo, bo była do tego podstawa w ustawie. Gdyby nie miał prawa, to fundusze norweskie czy inne środki spoza budżetu nie mogłyby trafiać do takich instytucji jak służba więzienna, straż pożarna, policja
— mówił szef KPRP.
Spór ws. ambasadorów
Bogucki był pytany o spotkanie prezydenta Nawrockiego z szefem MSZ ws. nominacji ambasadorów. Czy uda się dojść do porozumienia w tej sprawie? Szef KPRM zastrzegł, iż „musi być po drugiej stronie jasne stanowisko, że przestrzegają podstawowych zasad konstytucyjnych, ustawowych i dobrego zwyczaju, jeśli chodzi o mianowanie ambasadorów”.
Jeśli minister Sikorski będzie szanował te zasady, to Prezydent nie będzie miał żadnych przeszkód, żeby domówić się, co do obsadzenia placówek odpowiednio przygotowanymi ambasadorami, a nie osobami po moskiewskich szkołach z czasów głębokiej komuny, bo takie propozycje wychodziły z tego rządu
— zaznaczył Bogucki.
Prezydent ostatecznie podpisuje listy uwierzytelniające. Jeśli ktoś mówi, że Prezydent nie ma prawa zabierać głosu i decydować w sprawach ambasadorów, to dramatycznie mija się z prawdą, konstytucją i ustawami, ale czy mnie to dziwi w przypadku tego rządu, który wyznaje demokrację walczącą? Nie dziwi. Jestem człowiekiem nadziei i mam nadzieję, że tu też przyjdzie czas na refleksję
— dodał.
Wraca sprawa zakazu hodowli zwierząt futerkowych
Czy głowa państwa poprze nowy projekt o zakazie hodowli zwierząt futerkowych?
Zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy po poprawkach Senatu. Są zapisy, które można by przyjąć, ale też zapisy bardzo trudne, wręcz szkodliwe, które nakładają potężne obowiązki właścicieli zwierząt, przede wszystkim rolników, na mieszkańców wsi
— zauważył Bogucki.
Szef KPRP był pytany o petycję, której autor chce, by bezdzietne kobiety miały wyższy wiek emerytalny.
Ja nie widzę podstaw do poparcia takiego rozwiązania. Demografia jest dzisiaj, a przynajmniej powinna być najważniejszym tematem. Pani minister Socha zajmuje się tym tematem jako doradca w kancelarii pana prezydenta, zajmowała się tym w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli my nie zdamy sobie sprawy, że dzisiaj trzeba robić wszystko, żeby polskie małżeństwa, związki kobiet i mężczyzn miały dzieci, to będziemy mieli duży problem
— mówił szef KPRP.
Pensja Pierwszej Damy
Bogucki wypowiedział się też na temat możliwość wprowadzenia pensji dla Pierwszej Damy.
Państwo poważne musi poważnie podchodzić do najważniejszych urzędów. Pierwsza Dama w sposób naturalny zarzuca swoje dotychczasowe aktywności bez względu na to jakie podejmowała, czy była, tak jak pani prezydentowa Duda, nauczycielką, czy tak jak pani prezydentowa Nawrocka pracowała w służbach. Myślę, że to jest nic wielkiego i stać na to państwo polskie, żeby normalnie tę kwestię uregulować
— powiedział.
