„Australia, Francja, Hiszpania, Grecja, Stany Zjednoczone, Dania już ogłosiły walkę z nadużywaniem smartfonów. Czas na Polskę!” - napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki. Wiceprezes PiS zamieścił także filmik, na którym podkreśla, że smartfony kradną dzieciństwo najmłodszym. Morawiecki zwrócił uwagę, że rząd przez dwa lata nie zrobił nic, aby walczyć z nadmiernym korzystaniem z tego rodzaju urządzeń elektronicznych przez dzieci i młodzież.
73 proc. Polaków chce wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów w szkołach. Wynika to z sondażu CBOS publikowanego w kwietniu tego roku. Walkę z tzw. smartfonozą od dawna postuluje były premier Mateusz Morawiecki.
„Czas na Polskę!”
Rzecz w tym, że wiceprezes PiS jest politykiem opozycji, więc nie ma takiej mocy sprawczej, jak rząd. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych stawia pytanie o to, co zrobił obecny rząd przez prawie dwa lata pracy, aby walczyć z nadużywaniem przez młodzież urządzeń elektronicznych. Podał przykłady krajów, które już poczyniły pewne kroki w tym kierunku.
Australia, Francja, Hiszpania, ostatnio też Grecja, Stany Zjednoczone, a teraz Dania biorą się za walkę ze smartfonozą. Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała właśnie niedawno, że zamierzają ograniczyć możliwość korzystania ze smartfonów dla młodych ludzi i dla dzieci do 15. roku życia, bo kradną dzieciństwo. Już ponad rok temu apelowałem, żeby rzeczywiście zająć się walką ze smartfonami. z tym wszystkim, co ogłupia nasze dzieci. I kiedy jesteśmy w dwuleciu rozliczania tego rządu, warto spytać, czy oni coś zrobili, czy chronią dzieci? Bo nie chronią
— powiedział były premier Mateusz Morawiecki na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
STOP smartfonozie! Chrońmy nasze dzieci. Australia, Francja, Hiszpania, Grecja, Stany Zjednoczone, Dania już ogłosiły walkę z nadużywaniem smartfonów. Czas na Polskę! Zgadzasz się? -> daj znać w komentarzu
— napisał.
Koalicja 13 grudnia kontra „smartfonoza”: dużo słów, mało działań?
O ograniczeniu korzystania przez najmłodszych ze smartfonów wielokrotnie mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka kąśliwie odpowiedziała mu 7 kwietnia.
Ograniczenie użytkowania smatrfonów wprowadzają szkoły wraz z rodzicami i uczniami. Demokracja i współdecydowanie. Autonomia nauczycieli i poszanowanie praw rodziców do kontaktu z dzieckiem. Są liczne dobre praktyki w polskich szkołach. Taki model działa. Dzięki za inicjatywę, doceniam troskę o sprawy oświaty. Dwie wiceministry z PL2050 w MEN takiego projektu do tej pory nie zgłaszały
— napisała wtedy na portalu X.
Warto zaznaczyć, że o tym, jak w prosty sposób wprowadzić ograniczenie korzystania ze smartfonów (lecz MEN Barbary Nowackiej nawet w tej kwestii zawodzi), wspominała Anna Zalewska, europoseł PiS, była minister edukacji, w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl z 20 kwietnia:
Przypominam, że myśmy to zaplanowali w 2016 r. Mało tego, była na ten temat nawet awantura na komisji edukacji, gdzie pani Szumilas mówiła, że ja chcę wolność zabrać, bo nawet chcę zabrać dzieciom smartfony. A tutaj tak naprawdę chodzi wyłącznie o statut szkoły. Wystarczy, żeby to wypromować, bo naprawdę mnóstwo szkół zakazuje smartfonów. Prawo oświatowe na to pozwala, zawiera artykuł opisujący bardzo szczegółowo statut szkoły, prawa i obowiązki uczniów i fakt, że w statucie znajduje się organizacja pracy szkoły – i tam może również znaleźć się zakaz smartfonów. Ale MEN, zamiast promować takie rozwiązanie, pokazywać, nawet przygotować gotowe zmiany do statutu, sprawia wrażenie, jakby nie chciało tego zrobić i pozwala, żeby np. Szymon Hołownia opowiadał takie historie, że tu trzeba jakichś szczególnych zmian.
Sam były premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie poruszał temat „smartfonozy” - chociażby w podcaście z września 2024 r., gdzie wspominał m.in., że jego dzieci pierwsze telefony dostały, mając dopiero ok. 12 lat, gdy często większość ich szkolnych koleżanek i kolegów od dawna miało smartfony.
