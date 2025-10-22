„Zapraszam każdego na rozprawę sądową, (…) by zobaczył skalę bezprawia Tuska” – powiedział Michał Woś na antenie Telewizji wPolsce24. Wobec byłego wiceministra sprawiedliwości prokurator skierował akt oskarżenia ws. przekazania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa.
Jest to akt politycznej zemsty. Donald Tusk powiedział, że mają być „przyspieszenia”, więc prokuratorzy migiem „przyspieszenia” szyją. Poza tym był bardzo nieprzychylny artykuł w „Rzeczpospolitej”, który pokazał, że cała sprawa związana z Pegasusem (…) jest hucpą polityczną
– mówił polityk PiS.
Odwracają uwagę opinii publicznej fake newsami
– dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Neo-PK znów uderza. Oświadczenie Wosia: Tusk wszczął ramię w ramię z Moskwą kampanię dezinformacyjną w sprawie Pegasusa
Woś zwrócił uwagę na działania obecnego rządu.
Jestem ciekaw ich odpowiedzialności za te wszystkie jachty, za to KPO i za to bezprawie, które wyrabiają
– stwierdził.
Zapraszam każdego na rozprawę sądową, mam nadzieję, że będzie jawna, by zobaczył skalę bezprawia Tuska. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że proces będzie nieuczciwy. Po to Żurek zmienia rozporządzenie, by sędziów wskazywać paluchem. (…) Nie liczę na żaden uczciwy proces w tej sprawie
– dodał.
„Państwo się sypie”
Woś zwrócił też uwagę na coraz gorszą sytuację Polski.
Państwo im się sypie, nie mają żadnej propozycji dla Polaków, żadnej propozycji rozwojowej. Atom zatrzymali, rozwój żeglugi na Odrze zatrzymali. CPK? Jakaś wydmuszka. Inwestycje w gminach zatrzymali. (…) Więc Tusk musi coś rzucić najbardziej rozgrzanemu elektoratowi
– przekonywał.
Nawiązał też do postaci Adama Bodnara.
Gwarantuję państwu, że o nazwisku Bodnar jeszcze usłyszymy wielokrotnie, bo odpowie za całe zło, które wyrządził
– mówił Michał Woś.
mly/Telewizja wPolsce24
