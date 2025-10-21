Prezydent Karol Nawrocki, który osobiście wręczył nagrodę główną zwycięzcy XIX Konkursu Chopinowskiego, zebrał w sieci wiele pozytywnych ocen za swoje przemówienie. „Przemówienie Prezydenta Karola Nawrockiego na zakończenie XIX Konkursu Chopinowskiego było przepiękne” - napisał jeden z użytkowników platformy X.
Uroczyste wręczenie nagród w Teatrze Wielkim
Amerykanin Eric Lu - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. II nagrodę i srebrny medal zdobył Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal – Chinka Zitong Wang. IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara, V nagroda (również ex aequo) trafiła do reprezentanta Polski Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.
Nagrodę główną podczas wtorkowej uroczystości w warszawskim Teatrze Wielkim-Operze Narodowej zwycięzca odebrał z rąk prezydenta RP Karola Nawrockiego, który podkreślił, że „dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym, ale jest także w istocie postacią historyczną i postacią tak ważną w historii także współczesnej Polski, dyplomatą kulturalnym, który Polskę niósł w swoim sercu także na emigracji”.
„Przepięknie polskie, niczym muzyka Fryderyka Chopina”
Przemówienie prezydenta Nawrockiego, który przypomniał, że Konkurs Chopinowski tylko raz się nie odbył i było to w czasach niemieckiej okupacji, zebrało wiele pozytywnych ocen.
Dlaczego Karol Nawrocki został prezydentem? Bo potrafi na luzie zjeść kebsa z ekipą młodych pod Radomiem, a kilka dni później, w Teatrze Wielkim, w muszce i w smokingu jak spod igły, wygłosić z głowy wykład o Chopinie, cytując Norwida. I tu, i tu jest naturalny
— podkreślił Marcin Czapliński.
„Elita” III RP zawyła z bólu. Przemówienie Prezydenta Karola Nawrockiego na zakończenie XIX Konkursu Chopinowskiego było przepiękne. Przepięknie polskie, niczym muzyka Fryderyka Chopina. I dostało się także Niemcom za II WŚ, bo jedna edycja konkursu się wtedy nie odbyła
— napisał użytkownik X „Max Hubner”.
Bardzo dobre przemówienie prezydenta Nawrockiego na zakończenie konkursu chopinowskiego
— napisał sympatyk koalicji rządzącej Adam Abramczyk.
Konkurs Chopinowski, który przez władze został odarty ze wszystkich elementów patriotycznych, na szczęście ratuje swoim wystąpieniem na finałowej gali prezydent RP Karol Nawrocki. A do tego wygląda jak James Bond
— napisał użytkownik „Rambo 2”.
