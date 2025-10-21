W sieci doszło do mocnego spięcia pomiędzy Michałem Wosiem a Krzysztofem Brejzą po tym, jak prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko posłowi Prawa i Sprawiedliwości wz. ze sprawą Pegasusa. „Ujawnij moralny menelu wniosek o uchylenie twojego immunitetu. Niech ludzie zobaczą skalę złodziejstwa w ratuszu w Inowrocławiu” - wskazał Woś.
„Dofinansowanie dla CBA było w pełni legalne”
Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegające na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA, były wiceszef MS Michał Woś usłyszał w sierpniu 2024 roku; wcześniej Sejm uchylił mu immunitet. Pod koniec września tego roku prokurator przedstawił Wosiowi postanowienie o zmianie zarzutów, polegającej na uzupełnieniu opisu czynu oraz na częściowej modyfikacji kwalifikacji prawnej.
Zarzucany b. wiceszefowi resortu czyn zagrożony jest karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Woś, odnosząc się do aktu oskarżenia, podkreślił, że oprogramowanie „służyło walce z przestępczością, więc alergiczna reakcja na taki sprzęt ludzi pokroju Tuska, Żurka, Nowaka, Giertycha czy Grodzkiego go nie dziwi”.
Dofinansowanie dla CBA było w pełni legalne. Wbrew kłamstwom (Donalda) Tuska i (Waldemara) Żurka środki z Funduszu Sprawiedliwości – obok celu, jakim jest wsparcie ofiar przestępstw, co realizowaliśmy – mogą być przeznaczone również na »realizację przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z (…) wykrywaniem i zapobieganiem przestępczości«
— napisał Woś.
Spięcie z Brejzą
Woś, wykonawca poleceń Ziobry ws. Pegasusa, jest już oskarżony o nadużycie uprawnień i grozi mu 10 lat odsiadki. Kończy się rumakowanie, czas na odpowiedzialność.
— zaatakował Krzysztof Brejza, europoseł Platformy Obywatelskiej.
Wpis ten spotkał się z mocną odpowiedzią ze strony Michała Wosia, posła PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości.
Ujawnij moralny menelu wniosek o uchylenie twojego immunitetu. Niech ludzie zobaczą skalę złodziejstwa w ratuszu w Inowrocławiu. Dofinansowałem sprzęt do łapania kryminalistów i z dumą podpisałbym papiery jeszcze raz, wiedząc jak działacze PO boją się CBA
— zaznaczył.
Brejza nie pozostał mu dłużony.
Widzę że ze strachu puściły zwieracze Wosiowi obrońcy złodziei. (…) Rozliczenia będą postępować dalej
— brnął dalej.
Zwieracze to akurat puściły kierownikowi waszej stajni, jak zemdlał. Coś o tym wiesz. Oj, będą postępować rozliczenia. Będą
— odparł Woś.
Na wpis Brejzy odpisał również europoseł Jacek Ozdoba.
Jeśli ma pan z tym problem, to proszę udać się do proktologa czy innego specjalisty. Zostawmy jednak kwestie medyczne na boku. Panie Krzysztofie, warto pokazać światu prawdę, może trzeba odtajnić wniosek o uchylenie immunitetu? Być może minister Woś ma rację. Jak nie to w czym problem?
— zapytał Ozdoba.
