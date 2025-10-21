Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych próbował straszyć Prawo i Sprawiedliwość więzieniem, dając za przykład sprawę byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego, który trafił właśnie za kraty.
Prezydent Francji trafił do więzienia za organizowanie zagranicznych pieniędzy na swoją kampanię prezydencką. Niech to będzie przestrogą dla wszystkich
— napisał Radosław Sikorski we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Mam nadzieję, że nasza prokuratura odzyska pieniądze publiczne wytransferowane za rządów Prawa i Sprawiedliwości a winni poniosą karę
— dodał.
Polityk wyłączył możliwość komentowania pod wpisem.
Mocny przytyk
Na sprawę zareagował Janusz Cieszyński, poseł PiS, były minister cyfryzacji, załączając do wpisu zrzut ekranu wiadomości Radosława Sikorskiego.
Polityk przypomniał ogromne kontrowersje związane z finansowaniem kampanii Rafała Trzaskowskiego, wiceszefa PO, prezydenta Warszawy, który przegrał w wyborach prezydenckich (drugi raz).
Mocny głos w sprawie osądzenia Rafała Trzaskowskiego za jego nielegalną kampanię w sieci
— zadrwił.
Przypomnę, że finansowane poza komitetem (w tym przez zagranicę) reklamy kandydata PO kosztowały więcej niż legalne reklamy któregokolwiek z kandydatów
— zauważył.
