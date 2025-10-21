„Fałszywy akt oskarżenia Michała Wosia jest w istocie prawdziwym aktem oskarżenia Donalda Tuska, który z nielegalnie przejętej prokuratury zrobił narzędzie prywatnej zemsty” - skomentował poseł PiS Zbigniew Ziobro na portalu X, odnosząc się do aktu oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości ws. Pegasusa.
Prokurator skierował dziś akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Michała Wosia w sprawie przekazania 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. O akcie oskarżenia poinformowała rzecznik prasowy PG prok. Anna Adamiak.
Ziobro: Michał zasłużył na medal od państwa
Głos w sprawie zabrał były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że działanie ekipy Tuska jest nastawione na zemstę.
Fałszywy akt oskarżenia Michała Wosia jest w istocie prawdziwym aktem oskarżenia Donalda Tuska, który z nielegalnie przejętej prokuratury zrobił narzędzie prywatnej zemsty. Michał nie kupił systemu Pegasus, lecz przekazał służbom specjalnym środki z Funduszu Sprawiedliwości, realizując ustawowy cel Funduszu, czyli przeciwdziałanie i wykrywanie przestępstw (art. 43 § 8 pkt 1c KKW)
— napisał na portalu X.
CZYTAK RÓWNIEŻ: Neo-PK znów uderza. Oświadczenie Wosia: Tusk wszczął ramię w ramię z Moskwą kampanię dezinformacyjną w sprawie Pegasusa
Poseł zaznaczył, że ówczesny wiceminister Woś nie brał udziału w wyborze konkretnego oprogramowania. Zajmowali się tym specjaliści ze służb.
Nie miał wpływu na wybór producenta, kraju pochodzenia ani samego oprogramowania. Zrobili to fachowcy ze służb, którzy najlepiej wiedzieli, czego potrzebują do walki z przestępcami. Wybrali najlepszy dostępny system — taki sam, jaki kupiły służby z Francji, Hiszpanii i Holandii. Tam jednak nikomu nie przyszło do głowy, by za troskę o bezpieczeństwo stawiać komukolwiek zarzuty
— dodał.
CZYTAJ TAKŻE: Zemsta władzy wchodzi w nowy etap. Jest akt oskarżenia prokuratury wobec Michała Wosia. Matecki: Cała sprawa jest szyta grubymi nićmi
Ziobro: Zbliża się rozliczenie przestępców
Ziobro wskazał, że poseł Woś powinien być odznaczony, a nie ścigany. Stwierdził także, że niebawem ci, którzy łamią dziś praworządność, odpowiedzą za to karnie.
Michał zasłużył na medal od państwa, bo dzięki niemu Polska przestała być bezradna wobec groźnych przestępców. I to nie Michał jest winny temu, że wśród tych bandziorów znaleźli się skorumpowani towarzysze Tuska, który teraz mści się za ujawnienie ich złodziejskiej działalności. Ale czas płynie szybko i rozliczenie prawdziwych przestępców zbliża się nieuchronnie
— spuentował.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/743755-ziobro-o-wosiu-michal-zasluzyl-na-medal-od-panstwa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.