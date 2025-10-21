„W najnowszym odcinku mojego programu w Kanale Zero wraz z zaproszonymi gośćmi opowiadamy o kulisach robienia dyplomacji - czasem na salonach, czasem przy windzie, a czasem na plaży” – napisał Andrzej Duda o szóstym odcinku jego wspomnień zmieszczonym na Kanale Zero. Były prezydent opowiada w nim m.in. o czołgu podarowanym królowi Jordanii i sokole dla emira Kataru, a także o tym, kto złamał protokół podczas wizyty pary książęcej w Warszawie.
Dyplomację w znaczeniu polityki międzynarodowej uprawia się tak naprawdę wszędzie, gdzie się da. Oczywiście przede wszystkim uprawia się na salonach w czasie oficjalnych spotkań, posiedzeń delegacji, tego wszystkiego, co rozpisane w protokole i tego wszystkiego, co oficjalnie się dzieje, co bardzo często pokazują media, ale tak naprawdę także bardzo ważnymi elementami realizacji i uprawiania tej polityki są kuluary
— wskazał Andrzej Duda.
„Ogromnie polubiłem króla Jordanii”
Jak przyznał były prezydent, jedną z pierwszych koronowanych głów na świecie, jaką spotkał na swojej prezydenckiej drodze, był król Abdullah, czyli król Jordanii.
Jego wysokość brał udział w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku i tam właśnie odbyliśmy pierwsze bilateralne spotkanie. Pamiętam, że o to spotkanie zwrócił się właśnie do nas dwór królewski z tego względu, że króla już wtedy łączyły z Polską więzi wynikające ze współpracy naszych sił specjalnych. Nasi komandosi z „Gromu” od lat uczestniczą w szkoleniu jednostek specjalnych Jordanii, które znajdują się pod szczególną opieką jego królewskiej mości i król utrzymuje bardzo ścisłe relacje z naszymi żołnierzami z jednostki specjalnej „Grom”. Ogromnie polubiłem króla Jordanii od samego początku. Mieliśmy zresztą przez całe 10 lat bardzo bliskie i sympatyczne więzi
— zaznaczył.
Wizyta księcia Williama i księżnej Kate
Jak wskazał Andrzej Duda, wśród wszystkich wizyt zagranicznych głów państw i rządów, które miały miejsce w Polsce w okresie 10 lat jego prezydentury, jedną z tych, które z całą pewnością zapamięta, była wizyta księcia Williama i księżnej Kate.
Na pewno w pamięci warszawiaków zostanie spacer, który para książęca odbyła po Krakowskim przedmieściu. Myśmy towarzyszyli wtedy parze książęcej. Budzili niesamowite zainteresowanie i niesamowite wrażenie to zrobiło. My z Agatą przyglądaliśmy się z boku, bo cała uwaga koncentrowała się oczywiście na brytyjskiej parze książęcej i to było bardzo miłe patrzeć, jak rozmawiają z ludźmi, jak ludzie radośnie reagują na ich obecność. Bardzo piękne było spotkanie pary książęcej z powstańcami warszawskimi w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja w ogóle bardzo cieszyłem się i to było dla mnie bardzo ważne, że para książęca zdecydowała się odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. To jedno z absolutnie najważniejszych w Polsce Muzeów, tak bardzo ważne dla naszej historii
— mówił były prezydent.
To jest też miejsce pokazujące przede wszystkim polskie bohaterstwo, naszą determinację do tego, by odzyskać wolność i niepodległość w czasie II wojny światowej i mimo niemieckiej okupacji jednak walczyć. Więc to było dla mnie ważne, żeby para książęca zobaczyła te wszystkie świadectwa, które w Muzeum Powstania Warszawskiego są, a co najważniejsze w Muzeum Powstania Warszawskiego mieli sposobność spotkać się z powstańcami, rozmawiać z nimi i to też było zupełnie niezwykłe
— zauważył.
Zresztą doszło tam do pewnego przełamania protokołu. Jeden z powstańców pocałował księżą Kate w rękę. To było przekroczenie pewnej protokolarnie zarysowanej granicy. Nie powinno się dotykać pary książęcej, ale księżna Kate potraktowała to w niezwykle miły sposób i widziałem, że była wzruszona tym wielkim szacunkiem, który oddał jej ten bohater, starszy mężczyzna, a jednocześnie pokazał klasę polskiego dżentelmena, niezwykłą elegancję. To było bardzo miłe
— podkreślił Andrzej Duda w swoim najnowszym odcinku.
tt/Kanał Zero
