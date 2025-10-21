Komentarze

Nowe zajęcie Andrzeja Dudy. Sikorski z Komorowskim zaskoczyli: "Nie podzielam oburzingu": "Ja mu życzę powodzenia"

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorskich zamieścił na platformie X wpis odnoszący się do nowego zajęcia byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Dość nieoczekiwanie jest to wpis, z którym ciężko się nie zgodzić. „Nie podzielam oburzingu wobec informacji o nowych zajęciach byłego prezydenta. Albo trzeba byłym prezydentom i premierom dać godne emerytury i wymagać aby stronili od wątpliwych uwikłań, albo przestać się czepiać. Wysokie standardy kosztują” - napisał Sikorski.

Nowe zajęcie Andrzeja Dudy

Były prezydent Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej firmy z sektora technologii finansowej - podał „Puls Biznesu”. Były prezydent nie wykluczył pojawienia się w radach nadzorczych innych instytucji. Nie będę walczył, by zostać premierem - zadeklarował.

Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.COM za zaufanie i ofertę współpracy. (…) Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej

— napisał na platformie X Andrzej Duda.

Jeszcze wcześniej Duda dołączył do twórców Kanału Zero, gdzie produkuje materiały ukazujące zakulisowe życie głowy państwa.

Sikorski: Wysokie standardy kosztują

Do sprawy odniósł się Radosław Sikorski. Polityk najwyraźniej nie widzi nic złego w tym, że Andrzej Duda podejmuje się zarobkowych zajęć.

Nie podzielam oburzingu wobec informacji o nowych zajęciach byłego prezydenta. Albo trzeba byłym prezydentom i premierom dać godne emerytury i wymagać aby stronili od wątpliwych uwikłań, albo przestać się czepiać. Wysokie standardy kosztują

— skomentował na platformie X.

Zgoda

— przyznał były polityk Konfederacji Robert Winnicki.

A to prawda jest. Szkoda, że przez tyle lat nic się nie wydarzyło w tej sprawie. Przecież to, że były polski prezydent reklamował Cinkciarza, to jest obciach dla państwa

— skomentował dziennikarz Patryk Słowik.

Komorowski i Wałęsa promują Cinkciarz.pl

Dziennikarz Marcin Fijołek odpowiedział szefowi MSZ. Zamieścił zdjęcie Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy, którzy polecieli do Chicago promować internetowy kantor Cinkciarza.pl.

Pełna zgoda. Inaczej lądujemy w trykotach Bullsów

— czytamy we wpisie Fijołka.

Komorowski broni decyzji Dudy

Głos w sprawie nowych zajęć byłego prezydenta Dudy zabrał… Bronisław Komorowski - wywołany do dyskusji za sprawą wpisu Fijołka.

Nie ma co udawać, byli prezydenci nie są przez państwo polskie rozpieszczani. Jeśli chodzi o poziom emerytury prezydenckiej, to jesteśmy daleko za sędziami, prokuratorami, wojskowymi czy policjantami

— stwierdził w rozmowie z Onetem.

Komorowski zaledwie dwa miesiące po odejściu ze stanowiska wziął udział w promocji Cinkciarz.pl. Specjalnie poleciał do Chicago, żeby zareklamować internetowy kantor wymiany walut. Zrobił to wspólnie z Lechem Wałęsą. Firma jednak nie ujawniła szczegółów współpracy z byłymi prezydentami.

Normalną rzeczą jest to, że każdy dodatkowo chce zarobić. Nie jest tak łatwo byłemu prezydentowi znaleźć miejsce i sposób zarobkowania, który nie naraziłby na szwank opinii o prezydentach w ogóle

— dodał Komorowski.

Były polityk wskazał, że częstą praktyką jest przyjmowanie zleceń z zagranicy. W grę wchodzą również inne formy biznesowej aktywności.

Optymalną formą zarabiania jest przyjmowanie zleceń, głównie zagranicznych, na wykłady, odczyty czy po prostu uświetnianie jakichś uroczystości. Czy da się z tego wyżyć? Trzeba. Być może Andrzej Duda przeciera nowe ścieżki. Ja mu życzę powodzenia, aczkolwiek diabeł tkwi w szczegółach, czyli ile będzie zarabiał i za co

— wyjaśnił.

Okazuje się, że Komorowski w pełni rozumie sytuację Dudy. Sam będąc byłym prezydentem musiał zmierzyć się z odejściem na polityczną emeryturę.

Jestem ostatnim, który chciałby go krytykować, bo nie jest łatwo po zakończeniu pełnienia funkcji prezydenta wypośrodkować między potrzebą utrzymania prestiżu a koniecznością zarabiania pieniędzy i jeszcze zachowaniem jakiejś aktywności publicystycznej i społecznej. Ja znalazłem sposób na aktywność poprzez zainicjowanie współpracy byłych prezydentów, Lecha Wałęsy i, głównie, Aleksandra Kwaśniewskiego, i to mi wystarczało do utrzymania poczucia, że jestem dalej aktywny. Ale można szukać szczęścia i w dziennikarstwie, czego próbował Andrzej Duda, i w biznesie

— spuentował w rozmowie z portalem.

