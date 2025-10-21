Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorskich zamieścił na platformie X wpis odnoszący się do nowego zajęcia byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Dość nieoczekiwanie jest to wpis, z którym ciężko się nie zgodzić. „Nie podzielam oburzingu wobec informacji o nowych zajęciach byłego prezydenta. Albo trzeba byłym prezydentom i premierom dać godne emerytury i wymagać aby stronili od wątpliwych uwikłań, albo przestać się czepiać. Wysokie standardy kosztują” - napisał Sikorski.
Nowe zajęcie Andrzeja Dudy
Były prezydent Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej firmy z sektora technologii finansowej - podał „Puls Biznesu”. Były prezydent nie wykluczył pojawienia się w radach nadzorczych innych instytucji. Nie będę walczył, by zostać premierem - zadeklarował.
Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i ZEN.COM za zaufanie i ofertę współpracy. (…) Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej
— napisał na platformie X Andrzej Duda.
Jeszcze wcześniej Duda dołączył do twórców Kanału Zero, gdzie produkuje materiały ukazujące zakulisowe życie głowy państwa.
Sikorski: Wysokie standardy kosztują
Do sprawy odniósł się Radosław Sikorski. Polityk najwyraźniej nie widzi nic złego w tym, że Andrzej Duda podejmuje się zarobkowych zajęć.
Nie podzielam oburzingu wobec informacji o nowych zajęciach byłego prezydenta. Albo trzeba byłym prezydentom i premierom dać godne emerytury i wymagać aby stronili od wątpliwych uwikłań, albo przestać się czepiać. Wysokie standardy kosztują
— skomentował na platformie X.
Zgoda
— przyznał były polityk Konfederacji Robert Winnicki.
A to prawda jest. Szkoda, że przez tyle lat nic się nie wydarzyło w tej sprawie. Przecież to, że były polski prezydent reklamował Cinkciarza, to jest obciach dla państwa
— skomentował dziennikarz Patryk Słowik.
Komorowski i Wałęsa promują Cinkciarz.pl
Dziennikarz Marcin Fijołek odpowiedział szefowi MSZ. Zamieścił zdjęcie Bronisława Komorowskiego i Lecha Wałęsy, którzy polecieli do Chicago promować internetowy kantor Cinkciarza.pl.
Pełna zgoda. Inaczej lądujemy w trykotach Bullsów
— czytamy we wpisie Fijołka.
Komorowski broni decyzji Dudy
Głos w sprawie nowych zajęć byłego prezydenta Dudy zabrał… Bronisław Komorowski - wywołany do dyskusji za sprawą wpisu Fijołka.
Nie ma co udawać, byli prezydenci nie są przez państwo polskie rozpieszczani. Jeśli chodzi o poziom emerytury prezydenckiej, to jesteśmy daleko za sędziami, prokuratorami, wojskowymi czy policjantami
— stwierdził w rozmowie z Onetem.
Komorowski zaledwie dwa miesiące po odejściu ze stanowiska wziął udział w promocji Cinkciarz.pl. Specjalnie poleciał do Chicago, żeby zareklamować internetowy kantor wymiany walut. Zrobił to wspólnie z Lechem Wałęsą. Firma jednak nie ujawniła szczegółów współpracy z byłymi prezydentami.
Normalną rzeczą jest to, że każdy dodatkowo chce zarobić. Nie jest tak łatwo byłemu prezydentowi znaleźć miejsce i sposób zarobkowania, który nie naraziłby na szwank opinii o prezydentach w ogóle
— dodał Komorowski.
Były polityk wskazał, że częstą praktyką jest przyjmowanie zleceń z zagranicy. W grę wchodzą również inne formy biznesowej aktywności.
Optymalną formą zarabiania jest przyjmowanie zleceń, głównie zagranicznych, na wykłady, odczyty czy po prostu uświetnianie jakichś uroczystości. Czy da się z tego wyżyć? Trzeba. Być może Andrzej Duda przeciera nowe ścieżki. Ja mu życzę powodzenia, aczkolwiek diabeł tkwi w szczegółach, czyli ile będzie zarabiał i za co
— wyjaśnił.
Okazuje się, że Komorowski w pełni rozumie sytuację Dudy. Sam będąc byłym prezydentem musiał zmierzyć się z odejściem na polityczną emeryturę.
Jestem ostatnim, który chciałby go krytykować, bo nie jest łatwo po zakończeniu pełnienia funkcji prezydenta wypośrodkować między potrzebą utrzymania prestiżu a koniecznością zarabiania pieniędzy i jeszcze zachowaniem jakiejś aktywności publicystycznej i społecznej. Ja znalazłem sposób na aktywność poprzez zainicjowanie współpracy byłych prezydentów, Lecha Wałęsy i, głównie, Aleksandra Kwaśniewskiego, i to mi wystarczało do utrzymania poczucia, że jestem dalej aktywny. Ale można szukać szczęścia i w dziennikarstwie, czego próbował Andrzej Duda, i w biznesie
— spuentował w rozmowie z portalem.
