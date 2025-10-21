„Zmiany zachodzące w oświacie wcale nie są oczekiwane przez środowisko i budzą wiele kontrowersji” – powiedział przewodniczący oświatowej Solidarności dr Waldemar Jakubowski. W jego ocenie koalicja 13 grudnia wycofuje się z kolejnych zapewnień.
Dziś w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W trakcie wydarzenia wręczono wyróżnienia z okazji 45-lecia związku, a także dyskutowano m.in. nad projektem stanowiska w sprawie sytuacji w oświacie i wynagrodzeń nauczycieli.
Zmiany w podstawach programowych
Podczas briefingu towarzyszącemu zebraniu przewodniczący oświatowej Solidarności dr Waldemar Jakubowski stwierdził, że zmiany zachodzące w polskiej oświacie „nie są oczekiwane przez środowisko i budzą wiele kontrowersji”.
Mam tu na myśli likwidację niektórych przedmiotów, wprowadzanie następnych, także zmiany w podstawach programowych, napisanie ich na bardzo wielkim stopniu ogólności. Właściwie te podstawy – w moim przekonaniu – niewiele wnoszą
— ocenił.
Zdaniem Jakubowskiego koalicja 13 grudnia wycofuje się z kolejnych zapewnień.
Przypomnę, że najważniejsze dla nas jest stałe powiązanie płac nauczycielskich, a nawet wszystkich pracowników oświaty, z przeciętną płacą w sektorze przedsiębiorstw. Tak, żeby odejść od tego mechanizmu, który w naszym przekonaniu jest może politycznie zręczny, natomiast dla stabilizacji polskiej oświaty na pewno niekorzystny, czyli corocznego ustalania kwoty bazowej i tego tańca, który się odbywa wokół ustawy okołobudżetowej. Chcielibyśmy z tym skończyć
— podkreślił.
Rozliczanie godzin ponadwymiarowych
Odniósł się również do obecnej koncepcji rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, co – jak zaznaczył – „jest zupełnym skandalem”.
My przed tą nowelizacją ostrzegaliśmy ministerstwo. W kwietniu tego roku napisaliśmy opinię, gdzie wskazaliśmy konkretne rozwiązania prawne, jak należałoby to zmienić, żeby rzeczywiście to wynagrodzenie było wypłacane, bo w tej chwili nauczyciele są krzywdzeni. Przede wszystkim największa krzywda spotyka nauczycieli szkół artystycznych, gdzie zajęcia bardzo często mają charakter indywidualny
— mówił Waldemar Jakubowski.
1 września br. weszła w życie część przepisów tzw. dużej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, w tym przepisy o sposobie rozliczania godzin ponadwymiarowych.
Nauczycielskie związki zawodowe wskazały na problem, który pojawia się wtedy, gdy nauczyciel jest w szkole, jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, tylko nie ma klasy, bo np. jest ona na wycieczce. Przekazały, że część nauczycieli sygnalizuje, że w takich przypadkach nie otrzymuje wynagrodzenia za te godziny.
Wynagrodzenie za pracę wykonaną
Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Ministerstwa Edukacji Narodowej o jednoznaczną wykładnię w tej sprawie. W czwartek, 16 października, MEN opublikowało komunikat.
Resort edukacji podał w nim, że zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, czyli za przydzielone i zrealizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Jednocześnie przewidziano dwa wyjątki, w których nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo niezrealizowania tych godzin. Pierwszy wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nauczyciel na polecenie dyrektora realizuje inne obowiązki opiekuńcze lub wychowawcze, jak na przykład opieka nad uczniami podczas wycieczki, wyjść, np. do teatru, zawodów sportowych czy imprez szkolnych. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu w ramach godzin ponadwymiarowych zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, np. choroby dziecka lub ucznia, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć.
Nauczyciel, który nie może zrealizować zaplanowanych godzin ponadwymiarowych z przyczyn dotyczących szkoły, np. z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, może mieć przydzielone doraźne zastępstwo, za które przysługuje wynagrodzenie w takiej samej stawce, jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, lub może mieć przydzielone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów na terenie szkoły i wtedy zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Organizacja pracy szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły
— wyjaśniło MEN, odnosząc się do problemu podnoszonego przez związkowców.
Nowelizacja Karty nauczyciela
W komunikacie resortu podkreślono, że „nowelizacja Karty nauczyciela, opracowana we współpracy z organizacjami związkowymi w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczyciela i po konsultacjach społecznych, została przyjęta w duchu wyrównywania warunków pracy i wynagradzania nauczycieli oraz poprawy stabilności zatrudnienia w oświacie”.
Wskazano, że wprowadziła jednolite regulacje dotyczące prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zarówno w szkołach samorządowych, jak i rządowych.
Dotychczas brak takich przepisów prowadził do różnych praktyk wynikających z rozbieżnych interpretacji Kodeksu pracy oraz orzecznictwa
— dodano.
tt/PAP
