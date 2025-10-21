Prokurator skierował dziś akt oskarżenia wobec byłego wiceministra sprawiedliwości, obecnie posła PiS Michała Wosia w sprawie przekazania 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup Pegasusa. O akcie oskarżenia poinformowała rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak.
Zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, polegające na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla CBA, były wiceszef MS Michał Woś usłyszał w sierpniu 2024 roku.
Rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak poinformowała o skierowaniu wobec Wosia aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Zmiana zarzutów
Pod koniec września tego roku prokurator przedstawił Wosiowi postanowienie o zmianie zarzutów. Zmiana polegała na uzupełnieniu opisu czynu oraz na częściowej modyfikacji kwalifikacji prawnej.
Przejęta Prokuratura Krajowa przekazała wówczas, że przekroczenie uprawnień przez Wosia polegać miało na zawarciu 29 września 2017 r. z szefem CBA umowy o przekazanie tej instytucji środków z FS w kwocie 25 mln zł na zakup „środków techniki specjalnej” - pomimo wiedzy, że CBA nie spełniało warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego.
Ponadto przekroczenie uprawnień przez Wosia obejmowało też, zdaniem prokuratury, wydanie polecenia dokonania wypłaty przez FS na rzecz CBA środków pieniężnych 25 mln zł w realizacji tej umowy.
Prok. Adamiak dodała, że akt oskarżenia sporządzono na 248 stronach, a prokurator zawnioskował o ujawnienie przez sąd na rozprawie 522 dowodów zgromadzonych w sprawie oraz o przesłuchanie 33 świadków. Zarzucany Wosiowi czyn zagrożony jest karą od 1 roku do 10 lat pozbawiania wolności.
„Cała sprawa jest szyta grubymi nićmi”
Na decyzję prokuratury ws. aktu oskarżenia zareagował w mediach społecznościowych poseł PiS Dariusz Matecki.
Zarzuty wobec Michała Wosia są absurdalne! NIK zarzuca, że system kupiono z niewłaściwej „przegródki” budżetowej, choć budżet jest jeden. Co więcej, w samej NIK istniała opinia prawna, która potwierdzała, że jego działanie było w pełni legalne! To dowód, że cała sprawa jest szyta grubymi nićmi, by uderzyć w rząd Zjednoczonej Prawicy
— napisał na X Dariusz Matecki.
